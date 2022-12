Gardasil, vos enfants comme du bétail

La rédaction de l'AIMSIB | 18 Déc 2022

Plus rien ne devrait pouvoir nous étonner du spectacle lamentable que les politiques sanitaires successives nous donnent à contempler, jour après jour. Après le délire industriel des vaccins anti-covid qui commence enfin à prendre du plomb dans l’aile, voici venir à présent le Président de la République Française qui monte au front pour promouvoir un vaccin anti-cancer du col de l’utérus à administrer aux deux sexes et de manière obligatoire (1) ! Naturellement, le fait que la distribution européenne de ce Gardasil soit réalisée par Serge Weinberg (2), un des plus gros contributeurs financiers des campagnes électorales dudit président, ne peut que revêtir les oripeaux du hasard. De même que l’irruption d’Agnès Firmin Le Bodo au gouvernement comme Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, un hasard aussi si cette pharmacienne défendait déjà une proposition de loi pour rendre le Gardasil obligatoire en … 2018 (3). L’AIMSIB veut ici vous rappeler l’ensemble de ce que nous avons publié autour de ce vaccin épouvantable. À consulter avec calme et méthode du début jusqu’à la fin. Joyeux Noël à tous, sauf aux personnes que nous avons citées plus haut, et bonne (re)lecture.