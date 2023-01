Dernier recours pour corriger l'élection de 2020 à la Cour suprême - Brunson v. Adams

Greg Hunter's USAWatchdog.com - Le 31 décembre 2022

Loy Brunson et ses trois frères ont une affaire devant la Cour suprême en ce moment qui pourrait être à la fois révolutionnaire et secouante. Nombreux sont ceux qui, à droite comme à gauche, pensent que cette affaire est frivole et sans fondement, mais les frères Brunson ne sont pas de cet avis. Leur affaire s'appelle 22-380 et s'intitule Brunson v. Alma S. Adams. L'affaire est centrée sur les élections de 2020 et les accusations de 100 membres du Congrès qui voulaient enquêter sur la fraude prévue par la Constitution. En votant pour ne pas enquêter, les membres du Congrès ont rompu leur serment, selon l'affaire Brunson devant la Cour suprême. Voilà l'action en justice en quelques mots. M. Brunson affirme que son affaire a des répercussions sur la sécurité nationale, car les ennemis des États-Unis, tant étrangers que nationaux, sont en train de détruire le pays et la Constitution américaine à la suite de l'élection de 2020.

Cette façon de penser est-elle exagérée ? Brunson répond : "Non, ce n'est pas exagéré, et je pense que les juges de la Cour suprême sont probablement conscients de l'urgence de la situation et du fait que nous sommes à un point de basculement. C'est comme la dernière sécurité de la Cour suprême des États-Unis dans cette affaire. Il est incroyable que nous ayons pu la présenter et l'obtenir à ce moment-là. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Nous avons eu des conversations avec de nombreuses personnes, et elles ont dit qu'elles avaient perdu tout espoir jusqu'à ce qu'elles voient cette affaire. . . . L'essentiel est que la cour a le pouvoir de le faire. . . . Il pourrait y avoir un vote de 9 à 0 parce que ce n'est pas politique... Les juges pourraient se défendre en disant que ça n'a rien à voir avec la politique partisane. Cela a tout à voir avec le fait de prendre nos serments au sérieux et la Constitution au sérieux."



Si Brunson gagne, il demande à la Cour d'annuler les pouvoirs de 387 membres de la Chambre des représentants et sénateurs, y compris le président et son vice-président, parce qu'ils ont rompu leur serment en n'enquêtant pas sur la fraude électorale. D'ailleurs, le DNI John Ratcliffe a publié un rapport 11 jours après le vote pour NE PAS enquêter le 6 janvier 2021. Son rapport montrait que la Chine avait interféré avec nos élections de 2020. Les 17 agences de renseignement sous la direction du DNI Ratcliffe ont convenu que cela s'était produit.



Brunson déclare : "Les deux partis vont perdre temporairement, et il y aura des postes vacants, mais ils seront pourvus assez rapidement. Les deux parties vont en souffrir... mais c'est une bonne chose. Cela va préparer le terrain pour des représentants beaucoup plus honnêtes, et les deux partis devraient apprécier cela. Les gens avec qui je parle, lorsqu'on leur demande ce qu'ils recherchent le plus chez un représentant, répondent l'honnêteté. Nous voulons de l'honnêteté, et qu'y a-t-il de plus honnête que de supprimer leur immunité et de les obliger à respecter la Constitution ?"



Si vous pensez que cette affaire n'a aucune chance d'être gagnée, M. Brunson fait remarquer : "Pensez à Roe contre Wade et aux décisions qu'ils ont prises à ce sujet. Que pouvait faire le président ? Que pouvait faire le pouvoir exécutif ? Que pouvait faire le pouvoir législatif pour s'y opposer ? Ils ne pouvaient rien faire. C'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême du pays, et elle représente "Nous, le peuple". "Nous, le peuple", qui est ce que nous représentons, n'a de pouvoir que si nous lui soumettons l'affaire. Il s'agit de la dernière sécurité avec le peuple qui adresse une pétition directement à la Cour suprême pour réparer cet horrible gâchis dans lequel nous sommes, et les juges ont le pouvoir de le réparer. J'espère et je prie pour que les juges aient le soutien nécessaire pour mener à bien cette tâche de manière fluide et judicieuse.



L'interview de 44 minutes contient bien d'autres informations.