La fermeture des consulats sous prétexte de terrorisme et le tremblement de terre sont-ils une coïncidence ?

Ömür Celikdönmez, dikGAZETE.com – Le 8 février 2023

À la suite de l'avertissement de sécurité émis par l'ambassade des États-Unis le 27 janvier, les principaux pays européens ont également publié des déclarations similaires et décidé de fermer temporairement leurs consulats à Istanbul, en particulier autour de Taksim.



Les ambassadeurs d'Ankara et les représentants des États-Unis, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Suède, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et de l'Italie, qui ont temporairement fermé certaines de leurs missions diplomatiques et consulaires en Turquie, ont été convoqués au ministère des affaires étrangères et un message a été envoyé à leurs pays par leur intermédiaire : "De telles approches ne servent que les agendas insidieux des organisations terroristes".



Le ministre de l'intérieur Süleyman Soylu a également fait des déclarations très critiques sur la fermeture des consulats en Turquie, et a déclaré que cette mesure était une "opération internationale" contre notre pays.



Navire de guerre américain, HAARP et tremblement de terre de Marmara du 17 août 1999...



Selon une opinion publique répandue, chaque fois que des navires de guerre américains apparaissent dans les eaux territoriales turques, il y a toujours une catastrophe.



Dans ce contexte, les allégations diffusées sur les médias sociaux à la suite du tremblement de terre de 7,4 à Kahramanmaraş Pazarcık, qui a ébranlé la Turquie, ont remis à l'ordre du jour les hypothèses concernant "HAARP".



Mis au point il y a de nombreuses années par le scientifique et inventeur serbo-américain Nicola TESLA, HAARP, la technique de "transfert d'énergie élevée par rayonnement électromagnétique à basse fréquence", est un projet scientifique connu sous le nom de "High Frequency Active Solar Research Programme", situé dans l'État de l'Alaska aux États-Unis d'Amérique.



Peu importe que ce projet soit scientifique-scientifique, il n'est pas si innocent !

Il s'agit plutôt d'une arme technologique militaire pour assurer la domination mondiale des États-Unis.

Que peut faire "Haarp" ?



Il peut modifier les climats, faire fondre ou déplacer les pôles, endommager la couche d'ozone, créer des tremblements de terre, provoquer un tsunami, perturber le cerveau humain en jouant avec les champs énergétiques du monde, et créer des explosions thermonucléaires qui n'émettent pas de radiations.



Un total de 285 211 maisons et 42 902 lieux de travail ont été endommagés lors du tremblement de terre de Marmara le 17 août 1999 et du tremblement de terre ultérieur d'Adapazarı Bolu, dans lesquels la technologie Haarp aurait été utilisée.



Selon un rapport de recherche parlementaire de 2010, 18 373 personnes sont mortes. 48 901 personnes ont été blessées. Selon des informations non officielles, plus de 65 000 personnes sont mortes et plus de 100 000 personnes ont été blessées, gravement ou légèrement. En outre, 133 683 bâtiments se sont effondrés et environ 600 000 personnes se sont retrouvées sans abri.



Crise du drapeau turc sur le navire de guerre américain ....



L'USS Nitze, un navire de guerre de la marine américaine, qui a également participé à la guerre civile au Yémen, a jeté l'ancre au large de Dolmabahçe la veille.



Le fait de hisser sur le navire un drapeau américain disproportionné par rapport au drapeau turc, en dehors des usages maritimes, et la photographie de l'ambassadeur américain sur le navire ont été interprétés comme une "menace pour la Turquie".



Alors que le navire de guerre américain naviguait dans le Bosphore, l'équipage est monté sur le pont. Le drapeau turc a été hissé sur le navire en même temps que le drapeau américain. Cependant, le fait que le drapeau turc soit petit et le drapeau américain très grand a attiré l'attention.

L'ambassadeur des États-Unis à Ankara, Jeffry L. Flake, et la consule générale des États-Unis à Istanbul, Julie A. Eadeh, se sont alors rendus sur le navire et ont été photographiés avec le drapeau américain et le drapeau turc derrière eux.



Grand drapeau américain, petit drapeau turc...



Un jour après ces informations et commentaires, deux tremblements de terre centrés sur Pazarcık et Elbistan dans le Kahramanmaraş ont presque rayé de la carte Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş et Şanlıurfa.



Ceux qui écrivent et commentent sur les médias sociaux font un lien entre le récent tremblement de terre et la visite du navire de guerre américain à Istanbul.



Pour ces personnes, le moment où le navire de guerre américain a été hissé avec un minuscule drapeau turc et un énorme drapeau américain est étroitement lié au tremblement de terre.



Cela pourrait-il être vrai ?



Quel est le lien entre le Millennium Challenge Exercise 2002 et les tremblements de terre en Turquie ?



Les exercices militaires ne sont pas appelés jeux de guerre pour rien. Les américains ont dû le penser aussi, puisque le Millennium Challenge 2002 s'est tenu dans le désert du Nevada le 24 juillet 2002, jour anniversaire de Lausanne, sous le nom de "Challenge du millénaire" de l'armée américaine.



D'une durée de 22 jours, le scénario de l'exercice était assez intéressant car il s'agissait d'un pays avec un problème d'insularité en Méditerranée et de nombreuses minorités.



Le pays cible est stratégiquement situé sur une voie navigable séparant deux continents et possède un territoire sur ces deux continents.



Aaaaaaa !... Ce "pays insulaire" pourrait-il être la Turquie ?



Scénario : Le pays cible contrôle certaines routes maritimes. Il a de graves problèmes avec un pays insulaire. Dans ce pays, il y a un énorme tremblement de terre. Le gouvernement civil est incapable de faire face au tremblement de terre et, dans un état de chaos, l'armée prend le relais.



Une aide internationale est nécessaire. Les États-Unis stipulent que l'aide doit être fournie par leurs propres soldats.



Ainsi, la guerre a éclaté entre l'armée du pays cible et l'armée américaine, qui s'est méfiée de la quantité et des activités des troupes américaines entrant dans le pays, et le pays a été occupé en 96 heures.



Selon l'Associated Press, le pays visé par le scénario de l'exercice était la Turquie.



En fait, le journal grec Pentapostagma, daté du 19 juin 2022, a publié une carte montrant la Thrace comme étant la Grèce et la partie occidentale d'Istanbul comme étant la "Cité-État du Patriarcat œcuménique", et le titre de la nouvelle était "Les États-Unis occuperont Ankara dans 96 heures".



Le contexte de l'article, selon lequel la marine française prendrait le parti de la Grèce dans une éventuelle guerre turco-grecque, rappelle l'exercice américain baptisé "Millennium Challenge" en 2002.



Qui rendra hommage à ceux qui ont perdu la vie ?



Qui sont ceux qui ignorent les règles parasismiques, qui prennent pour des ordres les demandes des entrepreneurs affiliés au parti de surélever les étages en dehors du projet, qui sont les responsables dans ce monde et dans l'au-delà ?



Pour l'instant, le nombre de blessés et de personnes décédées n'est pas clair. Dans ces moments-là, il est recommandé de s'en remettre aux déclarations officielles afin de ne pas créer de panique parmi la population.



Mes condoléances à notre nation, que Dieu Tout-Puissant protège notre État !



Ömür Celikdönmez, dikGAZETE.com





Commentaires traduits

*La Fédération de Russie n’autorise pas les navires de l’OTAN à pénétrer dans ses eaux territoriales. La Turquie l’a laissé entrer, parce qu’elle est toujours membre de l’OTAN. les Turcs faisaient confiance à ceux auxquels on ne pouvait pas faire confiance.

*Est-ce qu’il y a des bases militaires américaines dans la Fédération de Russie ? La théorie est bien sûr intéressante, mais le fait est que l’épicentre du tremblement de terre coïncide de manière suspecte avec la ligne entre les 2 bases américaines en Turquie.

Pourquoi les bases militaires américaines en Turquie sont-elles si cruciales (...) - Turquie News (turquie-news.com)