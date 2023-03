Le Saint Graal de la détoxification des protéines Spike COVID-19

Dr Peter A. McCullough John Leake





De loin, la question la plus fréquente que me posent les personnes qui ont reçu l'un des vaccins COVID-19 est la suivante : "Comment puis-je éliminer ça de mon corps ?" L'ARNm et les produits d'ADN adénoviraux ont été mis en circulation sans que l'on sache comment ni quand l'organisme décomposera un jour le code génétique. L'ARNm synthétique transporté par des nanoparticules lipidiques semble être résistant à la dégradation par les ribonucléases humaines, de sorte que le produit aurait une longue durée de vie et produirait la protéine recherchée pendant une période considérable.



Ce serait un avantage pour une protéine humaine normale remplacée dans un état de déficience génétique rare (par exemple, l'alpha galactosidase dans la maladie de Fabry). Toutefois, c'est un gros problème lorsque la protéine est le pic pathogène du SRAS-CoV-2. L'ADN adénoviral (Janssen) devrait être décomposé par la désoxyribonucléase, mais cela n'a pas été étudié de manière exhaustive.



Cela laisse la dissolution de la protéine du spike comme objectif thérapeutique pour le vaccin blessé. Dans le cas de l'infection respiratoire, la protéine spike est traitée et activée par des protéases cellulaires, notamment la protéine sérine transmembranaire 2, la cathepsine et la furine. Avec la vaccination, ces systèmes peuvent être évités par l'administration systémique et la production de la protéine spike à l'intérieur des cellules. Par conséquent, on pense que la pathogenèse des syndromes de lésions vaccinales est due à l'accumulation de la protéine spike dans les cellules, les tissus et les organes.



La nattokinase est une enzyme produite par la fermentation de graines de soja avec la bactérie Bacillus subtilis var. natto et est disponible sous forme de supplément oral. Elle dégrade le fibrinogène, le facteur VII, les cytokines et le facteur VIII et a été étudiée pour ses bienfaits cardiovasculaires. Parmi toutes les thérapies disponibles que j'ai utilisées dans ma pratique et parmi tous les agents de détoxification proposés, je pense que la nattokinase et les peptides apparentés sont actuellement les plus prometteurs pour les patients.



Tanikawa et al. ont examiné l'effet de la nattokinase sur la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Dans la première expérience, ils ont démontré que la protéine spike était dégradée de manière dépendante du temps et de la dose dans une préparation de lysat cellulaire qui pourrait être analogue à un récepteur de vaccin. La deuxième expérience a démontré que la nattokinase dégradait la protéine spike dans les cellules infectées par le SRAS-CoV-2. Ce résultat a été reproduit dans une étude similaire réalisée par Oba et ses collègues en 2021.



La nattokinase est dosée en unités fibrinolytiques (UF) par gramme et peut varier en fonction de sa pureté. Kurosawa et ses collègues ont montré chez l'homme qu'après une dose orale unique de 2000 FU, les concentrations de D-dimères à six et huit heures et les produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène dans le sang à quatre heures après l'administration augmentaient de manière significative (p < 0,05, respectivement).



Ainsi, une dose initiale empirique pourrait être de 2000 FU deux fois par jour. Des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques complètes n'ont pas été réalisées, mais plusieurs années d'utilisation sur le marché comme supplément en vente libre suggèrent que la nattokinase est sûre, la principale mise en garde étant les saignements excessifs et les précautions à prendre avec les médicaments antiplaquettaires et anticoagulants concomitants.



A partir de ces résultats, la nattokinase et les produits similaires tels que la serrapeptase devraient faire l'objet de programmes de développement préclinique et clinique accélérés et bien financés. La question qui se pose est celle de l'urgence du temps, semblable à celle de l'infection par le SRAS-CoV-2 et du traitement empirique précoce. Il faudra jusqu'à 20 ans pour disposer d'un profil pharmaceutique complet permettant de caractériser la sécurité et l'efficacité de la nattokinase dans le traitement des lésions vaccinales et des syndromes post-COVID.



Un grand nombre de personnes sont actuellement malades et beaucoup pensent qu'un traitement empirique est justifié compte tenu du risque suffisamment faible d'effets secondaires et de la récompense potentiellement élevée. Je vous recommande d'en discuter avec votre médecin ou de consulter un spécialiste de la médecine holistique ou naturopathique qui a l'expérience du profil de sécurité de la nattokinase dans toute une série d'applications.



