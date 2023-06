Agenda 2030 : La France et les pays de l’Union Européenne sont-ils des pays "test"?

Caroline Porteu et Xavier Azalbert France-Soir Publié le 31 mai 2023 - 09:45

TRIBUNE/OPINION - L’ "Agenda 2030 " est à la fois celui des Nations Unies et celui du Forum économique mondial (World Economic Forum) à Davos. Dans un article de 2016 ( Welcome To 2030 : I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better* ), le magazine Forbes en proposait une description complète qui ne manquera pas d’attirer l’attention des lecteurs !

*Bienvenue en 2030 : Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été meilleure

“ Bienvenue en l'an 2030. Bienvenue dans ma ville - ou devrais-je dire, "notre ville". Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture. Je ne possède pas de maison. Je ne possède aucun électroménager ni aucun vêtement.

Cela peut vous sembler étrange, mais c'est parfaitement logique pour nous dans cette ville. Tout ce que vous considériez comme un produit est devenu un service. Nous avons accès au transport, à l'hébergement, à la nourriture et à tout ce dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Une par une, toutes ces choses sont devenues gratuites, donc cela n'avait plus de sens pour nous de posséder beaucoup.”

Cependant la description, au demeurant fort intéressante de cet agenda, avait déjà été proposée voici une trentaine d’années par des Américains dans un document intitulé " Des armes silencieuses pour des guerres tranquilles " .

Quelques passages des objectifs et des stratégies sont repris ci-après pour illustrer cet article.

L’analyse proposée dans ce document aurait a priori été établie par des membres du Groupe Bilderberg et par des officiers américains ou des membres de la CIA. Toutes ces informations sont précisées dans l’introduction dont une lecture intégrale est fortement recommandée. Il a été rédigé et signé par Gregory Allan en 1996 (Tous les droits sont réservés).

