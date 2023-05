Décès du Dr Rashid Buttar

Sayer Ji – Le 20 mai 2023

C'est avec tristesse, mais aussi avec une grande reconnaissance, que nous rendons hommage à mon ami et collègue, le Dr Rashid Buttar, qui est décédé le 18 mai.

Rashid était un défenseur intrépide et infatigable de la liberté en matière de santé et de l'expression de la vérité au pouvoir, et il a eu un impact immense en aidant le monde à comprendre le pouvoir du corps à guérir, de littéralement n'importe quoi.

Nous étions à moins d'un mois de sa cinquième conférence annuelle sur la médecine avancée, dont nous ne savons pas si elle aura lieu.

Étant donné que Rashid a été placé, avec moi, sur une liste de cibles numériques, appelée cyniquement la "douzaine de désinformateurs", nous avions un lien particulier et un intérêt à discuter des nombreuses façons de continuer à préserver la liberté de santé, la liberté d'expression, la médecine naturelle et, en fin de compte, d'amener le monde dans une phase d'évolution plus saine, plus heureuse et plus belle.

Je chérirai ces conversations, ainsi que l'esprit incroyablement sincère de Rashid, et je sais que même si sa vie a été écourtée, il a contribué à faire de ce monde un endroit plus sûr et meilleur pour nous tous grâce à ses bonnes œuvres.

En raison des rumeurs qui circulent et des nombreuses questions que j'ai reçues sur la cause de son décès, je souhaite partager la dernière discussion publiquement enregistrée que nous avons eue, dans laquelle il explique la cause du déclin soudain de sa santé.

Pour mémoire, Rashid m'a contacté le 18 février et m'a expliqué que quelques semaines auparavant, il avait passé six jours en soins intensifs, avec un diagnostic d'accident vasculaire cérébral et de myocardite, avec des symptômes et des biomarqueurs correspondant aux effets indésirables des injections d'ARNm (qu'il n'a pas eues). Comme vous le verrez dans la vidéo, il pensait qu'il subissait le résultat de l'excrétion (c'est-à-dire des propriétés d'"auto-amplification") des injections d'ARNm transgéniques.

Vous pouvez entendre les circonstances et la nature de son déclin médical en écoutant notre discussion ci-dessous, à partir de l'heure, d'une interview que j'ai réalisée avec le Dr Joel Bohemier, Rashid, Ty Bollinger (un autre membre de la "hit list") et intitulée The Censorship Industrial Establishment Exposed (L'establishment industriel de la censure exposé).

En fin de compte, la vie et l'œuvre de Rashid doivent être célébrées, quelles que soient les circonstances de son décès.

Tu nous manqueras, mon ami, mais je sais que beaucoup d'entre nous continueront à faire avancer l'esprit de ton travail longtemps dans l'avenir, ce qui est le plus grand hommage que nous puissions te rendre, lorsque tout aura été dit et fait.

Avec amour et respect,

Sayer Ji