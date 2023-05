La maladie de Lyme serait née à Plum Island, un labo d’armes biologiques 50 ans avant la covid. L’Amérique donne raison à Perronne mais en France ,Lyme chronique est psychosomatique

Publié le 25 mai 2023 par pgibertie

Au début des années 1970, une maladie mystérieuse a été découverte parmi les enfants vivant autour de la ville de Lyme, tout près du labo de Plum Island. Ce qui a d’abord été diagnostiqué comme des cas isolés d’arthrite juvénile, est finalement devenu la maladie de Lyme, une maladie déclenchée par des bactéries en forme de spirale, semblables aux micro-organismes qui causent la syphilis. Aujourd’hui, bon nombre de ceux qui ne sont pas traités souffriront d’une maladie chronique débilitante. Certains transmettront sans le savoir la maladie à leurs enfants à naître. Beaucoup perdront leurs moyens de subsistance et d’autres encore la vie.

Pourtant, la maladie de Lyme est l’une des maladies les plus méconnues et les plus controversées de notre époque. Difficile à tester avec précision, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas diagnostiquées ou mal diagnostiquées.

Pour la science officielle la maladie est très ancienne , la plupart de ses manifestations avaient déjà été décrites en Europe, dès la fin du xixe siècle, mais de façon éparse. Ce sont toujours des bactéries du genre Borrelia, classées parmi les spirochètes en raison de leur caractère serpentiforme et spiralé, qui sont en causes, et elles sont portées par des tiques.

Toujours selon la Science officielle, les formes chroniques les plus graves de la maladie de Lyme n’existent pas et le traitement à long terme par antibiotique serait inutile . les médecins refusent d’incriminer la bactérie borrélia, penchant plutôt pour une autre pathologie (sclérose en plaques, arthrose ou problèmes psychiatriques) Et pourtant, l’establishment médical – avec une profonde influence de l’industrie de l’assurance – a déclaré que la maladie est facilement détectable et traitable, et que la « Lyme chronique » est un autre syndrome non reconnu ou un trouble complètement psychosomatique.