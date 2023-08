L'Allemagne a versé des milliards à Bill Gates pour des programmes de contrôle de la population

Frank Bergman 21 août 2023



https://slaynews.com/news/germany-funneled-billions-bill-gates-population-control-programs/



Une enquête parlementaire officielle a révélé que l'Allemagne a transféré des milliards de dollars de l'argent des contribuables à la fondation de Bill Gates pour financer des programmes de "contrôle de la population" et d'autres projets anti-humanitaires.



Le gouvernement allemand a été contraint de révéler l'existence de ce financement après avoir été forcé de remettre des documents par des politiciens enquêtant sur le groupe parlementaire DIE LINKE.



La réponse à l'enquête a révélé que la Fondation Bill & Melinda Gates a reçu environ 3,8 milliards d'euros (4,15 milliards de dollars) de financement de la part du gouvernement allemand.



Ces fonds ont été affectés à divers projets et programmes liés à des initiatives mondialistes.



Les documents montrent que les contribuables allemands ont versé des milliards de dollars pour financer des programmes de contrôle de la population et l'Agenda 2030 des Nations unies.



Outre la Fondation Bill et Melinda Gates, d'importantes sommes d'argent ont également été versées à la Fondation mondialiste Rockefeller et à l'organisation pro-vaccins Wellcome Trust, liée à Bill et Melinda Gates.



Comme le savent les lecteurs réguliers de Slay News, Bill Gates a déjà investi la somme faramineuse de 400 millions de dollars dans un projet avec le Wellcome Trust qui teste des vaccins sur des milliers de citoyens du tiers-monde.



La Fondation Gates est la plus grande fondation privée au monde, avec des actifs d'une valeur de 67,3 milliards de dollars.



Après une couverture médiatique quasi nulle au départ, une analyse du document de 117 pages par le site web allemand Transparenztest (Tt) a attiré l'attention sur cette révélation fracassante.



Selon l'analyse de Tt, le gouvernement allemand a financé 31 projets et programmes dans lesquels la Fondation Gates était impliquée.



Dans 24 de ces initiatives, l'organisation de M. Gates était le seul bénéficiaire des fonds.



Dans sa réponse, le gouvernement fédéral a justifié son soutien financier à la Fondation Gates et à d'autres fondations privées de plusieurs milliards de dollars en citant son engagement envers l'Agenda 2030 de l'ONU.



"L'Agenda 2030 pour le développement durable souligne explicitement que la participation active des acteurs privés est indispensable pour atteindre les Objectifs mondiaux de développement durable (cf. ODD 17, entre autres)", peut-on lire dans la réponse du gouvernement allemand.



"Le mandat pour une coopération appropriée avec ces acteurs en découle également".

Le gouvernement allemand a également déclaré qu'il "ne voyait pas la nécessité" de limiter "l'influence des fondations privées en général".



Au contraire, le gouvernement a fait l'éloge de la Fondation Gates parce qu'elle "apporte des impulsions et des idées précieuses", confirmant ainsi le soupçon selon lequel le groupe exerce une influence significative sur les décisions du gouvernement.



Parmi les nombreux programmes financés par le gouvernement allemand, beaucoup favorisent l'avortement, les politiques destructrices du "Net Zero" et du changement climatique, le contrôle de la population en Afrique ou la promotion de l'État de sécurité médicale.



Par exemple, le gouvernement fédéral allemand a versé 20,6 millions d'euros (22,43 millions de dollars) à un projet de la Fondation Gates intitulé "Investissement dans les systèmes de données sanitaires et la qualité des soins pour la santé maternelle, néonatale et infantile au Malawi".



Ce projet vise à "renforcer le système de santé en mettant l'accent sur la santé reproductive".

Comme on le sait, la "santé reproductive" comprend les méthodes de contrôle de la population telles que l'accès légal à l'avortement et à la contraception.



Le gouvernement allemand finance également des projets visant à "éduquer" les enfants et les adolescents du Malawi et de l'Ouganda en matière de "santé génésique", c'est-à-dire d'avortement et de contraception.



Ce programme vise à empêcher les Africains d'avoir "trop" d'enfants afin de lutter contre la prétendue "surpopulation" du monde.



En outre, la réponse à la demande parlementaire révèle que l'État allemand a financé Gavi, l'Alliance du vaccin.



Gavi a été fondée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds international d'urgence pour les enfants (UNICEF), la Fondation Gates et la Banque mondiale.



Gavi a reçu 600 millions d'euros des contribuables allemands.



Le gouvernement a également financé le "Fonds de pandémie", qui vise à se préparer aux futures pandémies, à hauteur de 119 millions d'euros.



Le gouvernement indique dans le document qu'il souhaite "augmenter progressivement les contributions obligatoires des États membres afin de pouvoir, à terme, financer durablement 50 % du budget de base de l'OMS à l'aide de fonds prévisibles et non affectés".



Il précise que ce financement permettra d'accroître "l'indépendance financière de l'OMS".



S'il est vrai que réduire l'influence d'investisseurs privés comme la Fondation Gates peut sembler une bonne chose à première vue, le fait de donner à l'OMS des "fonds non affectés" peut également donner à l'organisme mondialiste plus de pouvoir pour opérer librement.



Une telle décision pourrait s'avérer préjudiciable à la population mondiale si le traité draconien sur les pandémies et les amendements au règlement sanitaire international sont introduits en 2024 comme prévu.



Comme l'a rapporté Slay News, l'adoption attendue du traité de l'OMS sur les pandémies donnera à l'agence de "santé" de l'ONU de vastes pouvoirs.

En vertu de ce traité, l'OMS sera en mesure de passer outre les lois des nations souveraines, y compris la Constitution des États-Unis, pour imposer des fermetures ou d'autres mandats afin de faire face à une "urgence" liée au "changement climatique" ou à une pandémie.

L'OMS sera également chargée de déclarer les situations d'urgence.

Un autre point à l'ordre du jour des mondialistes est le remplacement de l'argent liquide par des monnaies numériques.

Le gouvernement allemand semble également soutenir cet objectif, puisqu'il soutient financièrement le projet de l'ONU "Better Than Cash Alliance", financé par le BMFG, qui vise à "accélérer la transition de l'argent liquide vers des paiements numériques responsables afin de faire progresser les objectifs de développement durable".

Le document montre en outre que des représentants du gouvernement allemand rencontrent régulièrement des délégués de la Fondation Gates, de l'Open Society Foundations de George Soros, du Wellcome Trust et d'autres fondations internationales.

Bien que le document ne mentionne aucun financement du Forum économique mondial (WEF), les organisations qui reçoivent ces fonds font avancer l'agenda du groupe mondialiste de Klaus Schwab.

Dans son analyse, Tt note que le financement massif de 3,8 milliards d'euros ne représente que la contribution de l'Allemagne et que l'on peut "s'attendre à ce que d'autres pays disposent également de fonds pour des projets qui, à leur tour, bénéficieront aux actifs de la fondation".

Les 3,8 milliards d'euros versés par l'Allemagne ne sont peut-être qu'un aperçu des fonds que la Fondation Gates et d'autres fondations internationales reçoivent des États-nations.

"De toute évidence, la plus grande fondation du monde, la Fondation Bill & Melinda Gates, investit non seulement des sommes énormes (3,2 milliards de dollars en 2021) dans des organisations externes, mais reçoit également d'énormes subventions financées par l'impôt de la part d'États-nations tels que l'Allemagne pour des projets mondiaux et des programmes non liés à des projets", note le rapport dans sa critique.

Selon Tt, cela conduit à un cycle financier perpétuel, car la Fondation Gates donne généreusement de l'argent à des institutions et des médias allemands tout en recevant des milliards de fonds de la part du gouvernement allemand.

La Fondation Gates a, par exemple, investi des millions de dollars dans l'un des plus grands organes de presse allemands, Der Spiegel, ce qui influence probablement la manière dont l'organisation couvre certains sujets.

Cet exemple illustre la manière dont l'État profond opère par l'intermédiaire de ces fondations "philanthropiques" internationales en influençant les politiciens et les médias locaux.

Les fondations privées ne sont pas soumises à ces restrictions, à l'exception des élus, qui sont, du moins en théorie, soumis au contrôle parlementaire et ne sont pas autorisés à poursuivre leurs propres intérêts privés.

Tt souligne que les fondations privées "ne sont pas soumises à un contrôle et peuvent poursuivre des objectifs à long terme avec des intérêts privés indépendamment des périodes électorales".

En d'autres termes, les citoyens allemands peuvent voter contre leur gouvernement de gauche radicale et le remplacer par un gouvernement plus "conservateur".