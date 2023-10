Des souris et des hommes : L’aspartame à des doses inférieures aux limites fixées par la FDA rend les souris mâles plus lentes et plus stupides

Selon une étude publiée dans Scientific Reports, des souris mâles nourries à l'aspartame, un édulcorant artificiel, à des niveaux inférieurs aux limites recommandées, présentent des déficits d'apprentissage qu'elles transmettent à leur progéniture. Bien que les déficits ne soient apparus que chez les descendants de la première génération, les résultats suggèrent que les effets de l'exposition à l'aspartame pourraient être beaucoup plus importants que ce que l'on pensait à l'origine.

Angelo de Palma – 5 octobre 2023 – mondialisation.ca

Des souris mâles nourries avec des doses d’aspartame bien inférieures aux limites recommandées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sont devenues plus lentes et plus stupides en travaillant dans un labyrinthe – un test littéral et métaphorique de l’intelligence humaine depuis l’Antiquité, avant qu’Homère n’écrive au sujet de Thésée poursuivant le Minotaure à travers le labyrinthe mythique dans l’Iliade “.

Selon une étude publiée le 31 août dans Scientific Reports , les souris ont transmis les déficits d’apprentissage et de mémoire à leur progéniture de première génération, mais pas à celle de deuxième génération.

Les chercheurs ont étudié les hommes et non les femmes parce qu’ils cherchaient des problèmes causés uniquement par les gènes et non par l’exposition directe. Les fœtus se développant à l’intérieur d’une femelle exposée subiraient les deux.

L’aspartame, un édulcorant artificiel présent dans plus de 6 000 aliments et médicaments , a été associé à des maladies cardiaques, à l’obésité, à des troubles de l’humeur et à d’autres problèmes de santé graves. Aux États-Unis, il est vendu sous les marques Equal et Nutrasweet.

Les chercheurs dirigés par Pradeep Bhide, Ph.D. , du Florida State University College of Medicine, ont fourni à des souris mâles adultes âgées de 8 semaines un accès libre à de l’eau potable contenant 0,015 % ou 0,03 % (en poids) d’aspartame.

