L’ISR américain et sa logistique sont directement responsables de la mort de civils à Gaza

Drago Bosnic – Mondialisation.ca – Le 31 octobre 2023

Depuis le début des hostilités en Israël et à Gaza, le conflit s’est intensifié de manière incontrôlable . À ce stade, la menace d’une transformation en une guerre plus large dans la région devient de plus en plus probable, car toutes les parties s’impliquent de plus en plus. Les forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé leur opération terrestre à Gaza, mais leur succès est plutôt mitigé, car le Hamas, retranché, résiste férocement. De plus, la campagne de bombardements massifs qu’Israël a lancée peu après les attentats du 7 octobre a réduit des quartiers entiers à l’état de ruines. Cela a non seulement permis de rassembler de nombreux civils palestiniens et le Hamas, mais a également entraîné l’émergence d’un obstacle militaire majeur, puisque les décombres ralentissent l’avancée des unités terrestres israéliennes.

On peut se demander pourquoi Israël a lancé une campagne de bombardements aussi massive au lieu de cibler spécifiquement les dirigeants du Hamas. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rôle des États-Unis. En effet, l’armée américaine fournit des moyens ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) avancés à Tsahal, et il est donc très difficile d’imaginer qu’aucun des deux ne sache où se trouvent les dirigeants du Hamas ou, à tout le moins, leurs hauts responsables et leurs commandants. Les cibler directement aurait certainement permis d’arrêter le conflit au lieu d’une escalade perpétuelle. Il est intéressant de noter que ce sont précisément les États-Unis qui ont dirigé ces attaques en fournissant les données ISR nécessaires.

