Du foin, oui, mais à la botte de qui ?

France-Soir - Publié le 12 décembre 2023 - 14:20

EDITO - Les tracteurs sont de sortie. Les agriculteurs sont en colère et ils le font savoir.

Depuis 15 jours, ils multiplient les blocages, axes routiers et bâtiments publics, préfectures, mairies et centres des impôts. Ils y déversent en abondance du fumier, du lisier et autres douceurs parfumées qui fleurent la campagne, pour se rappeler à nos ministres parisiens juste avant Noël.

Initié principalement par la FNSEA, premier syndicat paysan en nombre d'adhérents, le mouvement, qui a débuté dans le sud-ouest de la France, s'étend dorénavant sur quasiment tout le territoire.

Et pourtant, aucun média n'en parle. Télévisions, radios, journaux et sites d'information officiels (AFP et ses relais) : c'est le black-out total. Hormis les suspects habituels : Putsch, Tocsin et quelques autres comptes sur X.

Est-ce une nouvelle illustration du “ Et c'est donc par le plus grand des hasards” , pour reprendre l'expression utilisée par Emmanuel Macron chacune des fois où une opération semble être pilotée depuis l’Élysée ? Ou est-ce, parce que, à l'inverse, celle-ci, d'opération, pourrait secouer le pays, suffisamment fort et durablement pour que l’Élysée soit ébranlé, et pousse Macron à s'enfuir à la campagne. Du côté de Varennes, par exemple ?

En effet, il n'y a pas que dans le monde agricole, loin s'en faut, que la crise ravit les croque-morts. Hormis les sociétés du CAC40, qui, par le biais tordu du Monopoly géant qu'on appelle "la Bourse", semblent bel et bien accaparer une très large part des fruits du travail des autres secteurs d'activités, ces derniers sont tous impactés par "la crise".

La suite