Los cantos de Xochi - Dominique Guillet

Je vous invite à soutenir mon oeuvre écrite, et gratuite, sur la Toile en commandant mon ouvrage: “Los Cantos de Xochi” Aux Armes d’Instructions Massives. C’est un ouvrage de 464 pages, en grand format, et tout en couleur. Pour seulement 32 euros… afin de favoriser l’Education permanente des Peuples!



https://xochipelli.fr/produit/los-cantos-de-xochi/



Cet ouvrage – de 464 pages en grand format – “Los Cantos de Xochi”, est très improbable car c’est un doux mélange d’articles, d’essais et de Cantos (sans censure), de photographies et de peintures. Et cela me comble de plaisir!



J’y propose, ainsi, mes textes, plus ou moins doux, écrits depuis l’automne 2011 jusqu’à l’été 2019 – à l’exception de mes monographies médicinales que je réserve pour un autre ouvrage, à paraître en fin 2021, sur les Plantes Médicinales Maîtresses de diverses Pharmacopées traditionnelles, si le Tantra du Temps le requiert, alors. J’aborde des problématiques dramatiques – dans le sens planétaire: l’orchestration du génocide par les Autorités, l’effondrement du Néo-Darwinisme, la catastrophe sanitaire, la Mafia Pharmacratique, l’arnaque de la légalisation du cannabis aux USA, la Bio-Piratée en France, les insectes chimériques, la privatisation des semences, les nouvelles chimères génétiques en Afrique, etc, etc, ad nauseam – à savoir tous les déguisements mortifères du Sionisme et du Néo-Sionisme, sous leurs multiples nuances génocidaires.