Dirigeants européens: Macron et Scholz ne devraient pas être à la tête de la communauté

Philippe Rosenthal – Le 22 mai 2024 – mondialisation.ca





Les dirigeants européens sont de plus en plus enclins à croire que le président français, Emmanuel Macron, et le chancelier allemand, Olaf Scholz, ne devraient pas rester à la tête de la communauté européenne. Politico souligne cette question importante.

Une force politique européenne veut chasser Macron et Scholz. «Un nouveau groupe de dirigeants européens cherche à devenir des acteurs du pouvoir sur la scène européenne. Le temps d’Emmanuel Macron et d’Olaf Scholz aux commandes touche peut-être à sa fin», stipule Politico.

À moins de deux semaines des élections européennes, le président français, Emmanuel Macron, était à Berlin pour manifester l’unité franco-allemande. Politico précise, «selon un responsable français, Emmanuel Macron entend fixer l’agenda et définir les priorités stratégiques pour l’avenir de l’Europe aux côtés de son homologue allemand Olaf Scholz lors de sa visite».

D’après le média anglophone, une force politique en Europe ne souhaite plus voir le couple franco-allemand orienter la politique: «Ce n’est pas seulement Emmanuel Macron et Olaf Scholz qui entretiennent une relation personnelle notoirement glaciale. Ce n’est même pas que, sur des questions clés comme l’énergie que Paris et Berlin soient désespérément en désaccord»; «Le nouveau risque pour l’Europe est qu’Olaf Scholz et Emmanuel Macron apparaissent de plus en plus comme des canards boiteux aux yeux de leurs collègues et dirigeants européens, politiquement affaiblis sur le front intérieur et incapables d’inspirer confiance dans une vision commune de l’Union».





