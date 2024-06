Israël provoquera-t-il un cataclysme ?

Thierry Meyssan RÉSEAU VOLTAIRE | PARIS (FRANCE) | 25 JUIN 2024

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, majoritaire à la Knesset, mais largement minoritaire parmi ses concitoyens, menace d’attaquer le Liban. Si cette opération est lancée, l’armée israélienne ne parviendra pas à vaincre seule le Hezbollah. Pour sauver l’État hébreu, Washington sera forcé d’intervenir, mais plutôt que de participer directement à une guerre effroyable, il pourrait soutenir un coup d’État militaire à Tel-Aviv.

Le chef d’état-major israélien, le général Herzi Halevi, a rencontré ses homologues d’Arabie saoudite, d’Égypte, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et de Jordanie. En application des accords signés avec eux, il les a informé qu’Israël attaquerait le Liban, le samedi 22 juin au soir.

La révélation de cette réunion secrète s’est rapidement répandue sur la toile. Diverses sources officielles l’ont confirmé. Au passage, on a appris qu’un accord entre Tel-Aviv et Riyad avait été conclu. Cette information permet de comprendre pourquoi l’Arabie saoudite a participé, aux côtés de l’alliance occidentale, à la protection d’Israël lors de la riposte iranienne du 14 avril dernier.

Durant les journée du vendredi 21 et du samedi 22, les chancelleries du monde entier ont bruissé d’informations et de déclarations contradictoires. António Guterres, le secrétaire général de l’Onu, a déclaré que le conflit israélo-palestinien ne pourrait en aucun cas être résolu par la voie des armes. « Les peuples de la région et du monde ne peuvent se permettre que le Liban devienne un nouveau Gaza (…) Des deux côtés de la Ligne bleue, de nombreuses vies ont déjà été perdues, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, et des maisons et des bâtiments ont été détruits (…) Des munitions non explosées (...) constituent une menace supplémentaire pour les habitants d’Israël et du Liban, ainsi que pour le personnel des Nations unies et le personnel humanitaire (…) Il est temps que les parties s’engagent de manière pratique et pragmatique dans les voies diplomatiques et politiques qui s’offrent à elles », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse.

