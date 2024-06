Un jour sombre pour l’Amérique

Julian Assange est libre mais la notion de presse libre est morte en Amérique, tuée par notre passivité face au sort réservé à Assange pour le “crime” d'exposer les crimes US à la vue du monde entier.

Scott Ritter – Le 25 juin 2024 – mondialisation.ca

En permettant au gouvernement américain de contraindre Julian Assange à plaider coupable d’un crime qu’il n’a pas commis, l’Amérique [États-Unis] s’est condamnée à être le pays où dire la vérité est un crime.

“ La presse devait servir les gouvernés, pas les gouvernants. La censure de la presse par le gouvernement a été abolie pour que la presse reste à jamais libre de critiquer le gouvernement. La presse a été protégée afin qu’elle puisse dévoiler les secrets du gouvernement et informer le peuple. Seule une presse libre et sans entraves peut effectivement dénoncer les fraudes du gouvernement. Et parmi les responsabilités primordiales d’une presse libre figure le devoir d’empêcher toute entité du gouvernement de tromper le peuple et de l’envoyer dans des pays lointains pour y mourir de fièvres étrangères et de fusillades et d’obus étrangers”.

— Juge Hugo Black, The New York Times vs The United States , 1971

Julian Assange doit bientôt comparaître devant un tribunal américain sur l’île de Saipan, où il devrait plaider coupable d’une unique violation de l’Espionage Act, à savoir la conspiration en vue d’obtenir et de divulguer des informations relatives à la défense nationale.

Assange n’est coupable d’aucun crime. C’est le gouvernement américain qui agit en violation de la loi et, en supprimant le devoir de Julian Assange en tant qu’éditeur de révéler les manœuvres malhonnêtes du gouvernement concernant les crimes de guerre commis par des militaires américains en Irak et d’autres mensonges et tromperies perpétrés par le département d’État et le département de la Défense, au mépris flagrant du Premier Amendement de la Constitution des États-Unis.

