Julian Assange libéré

Tweet de Wikileaks

JULIAN ASSANGE EST LIBRE Julian Assange est libre. Il a quitté la prison à sécurité maximale de Belmarsh le matin du 24 juin, après y avoir passé 1 901 jours. Il a été libéré sous caution par la Haute Cour de Londres et a été libéré à l'aéroport de Stansted dans l'après-midi, où il est monté à bord d'un avion et a quitté le Royaume-Uni. C’est le résultat d’une campagne mondiale qui a réuni des organisateurs locaux, des défenseurs de la liberté de la presse, des législateurs et des dirigeants de tout le spectre politique, jusqu’aux Nations Unies. Cela a ouvert la voie à une longue période de négociations avec le ministère américain de la Justice, qui a abouti à un accord qui n'a pas encore été formellement finalisé. Nous vous fournirons plus d’informations dès que possible. Après plus de cinq ans dans une cellule de 2x3 mètres, isolé 23 heures sur 23, il retrouvera bientôt son épouse Stella Assange, et leurs enfants, qui n'ont connu leur père que derrière les barreaux. WikiLeaks a publié des articles sans précédent sur la corruption du gouvernement et les violations des droits de l'homme, tenant les puissants pour responsables de leurs actes. En tant que rédacteur en chef, Julian a payé cher pour ces principes et pour le droit du peuple à savoir. À son retour en Australie, nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, se sont battus pour nous et sont restés totalement engagés dans la lutte pour sa liberté. La liberté de Julian est notre liberté. [Plus de détails à suivre]