Philippe Rosenthal – Le 27 juin 2024 – mondialisation.ca





Les Européens commencent à comprendre que les États-Unis les mènent à la destruction, à la guerre, à la pauvreté, à la ruine. Ils ont commencé à comprendre que leur avenir s’effondre sous leurs pieds. La tentative de les entraîner dans la guerre contre la Russie a trouvé son écho dans les résultats des élections au Parlement européen. Et, ce n’est que le début. Pour survivre, l’Europe doit reprendre une coopération d’égalité avec la Russie. Elle n’a pas d’autre issue.

L’Europe d’Emmanuel Macron, d’Olaf Scholz et de la bureaucratie bruxelloise, n’aime pas les habitants de l’ancien continent. Une telle conclusion se lit à travers les résultats des élections au Parlement européen. Observateur Continental a fait savoir que «le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes» en France.

Une baisse sensible du niveau de vie, des protestations et des grèves fréquentes, l’augmentation des crimes, des meurtres et des viols, une intervention inutile dans la guerre russo-américaine sur le territoire de l’Ukraine, la perte de positions dans les anciennes colonies, tout comme Observateur Continental l’ a encore signalé avec les affrontements qui reprennent en Nouvelle-Calédonie entre forces de sécurité et séparatistes, sans oublier l’arrivée en masse des migrants issus d’autres civilisations, tout cela a conduit les Européens à réaliser que leur avenir devient de plus en plus sombre. Cette situation inédite se passe au moment du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie.

Les Européens, avant tout, mais, aussi, plus généralement, les Occidentaux ont-ils compris que pendant des décennies, ils se sont, en fait, réjouis de la perte de leur propre identité, de la soumission spirituelle, financière et militaire aux États-Unis? L’étape a été franchie. Il ne fait aucun doute qu’elle sera suivie par la deuxième et la troisième.

