Trump : la couverture honteuse de l’establishment médiatique

L’ancien président républicain Donald Trump est passé miraculeusement entre les balles lors de son meeting en Pennsylvanie, ce samedi 13 juillet. Dès le lendemain, le Times publie une une dont on sait qu’elle restera pour longtemps dans les livres d’histoire , tant l’image, emblématique, est lourde de portée symbolique. Donald Trump, entouré des services secrets, la joue ensanglantée, le poing levé, bravant la foule du regard, et un ciel bleu où flotte en fond le drapeau américain. Jusqu’alors, il était l’incarnation de l’ American Dream , l’homme d’affaires milliardaire qui était devenu le 45e président des États-Unis. Depuis, il est pour la droite américaine une légende qu’aucune tentative de mise en échec n’a su faire tomber. On peut apprécier ou non le personnage, une chose est certaine : au-delà des clivages partisans, l’homme est combatif et sa réaction, qui atteste d’un sang-froid et d’une rage de vaincre inextinguible, force l’admiration au-delà de ses partisans.

Traitement médiatique déshonorant d'une certaine presse

Mais le milliardaire républicain, même blessé, ne suscite pas de trêve au sein de l’ establishment médiatique américain. Car en ce jour noir (au-delà du drame humain ayant frappé la famille du pompier Corey Comperatore, mort en héros en se jetant sur sa femme et sa fille pour leur servir de bouclier humain et du coup de tonnerre politique), c’est une certaine déontologie journalistique qui a été bafouée.

Le directeur général de Tesla et PDG de SpaceX et de X (anciennement Twitter) Elon Musk est immédiatement monté au créneau pour dénoncer « la machine de propagande » ignominieuse des « médias traditionnels » qui n’ont pas eu l’obligeance de révéler ce qu’il s’est pourtant passé, samedi soir, à Butler : une tentative d’assassinat contre le candidat républicain et ancien président Donald Trump. À la lecture des premiers titres des journaux officiels, un mot d’ordre semble avoir été transmis : proscrire les termes de « tentative » et d’ « assassinat » .





La suite :





https://www.bvoltaire.fr/trump-la-couverture-honteuse-de-lestablishment-mediatique/