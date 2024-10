Hélène Banoun – l’information scientifique un vrai parcours du combattant, il faut même vérifier ce que dit l’AFP dont un des articles est truffé d’erreurs

France-Soir Publié le 02 octobre 2024 - 10:25





Hélène Banoun chercheuse indépendante et auteur du livre « La science face au pouvoir » vient de publier un article scientifique sur le Beyfortus, un anticorps monoclonal fabriqué par le laboratoire Astra-Zeneca et commercialisé par Sanofi, en réponse à la bronchiolite à VRS (virus respiratoire syncytial). Afin qu'il soit disponible au plus grand nombre, elle en a fait la traduction en français . Cet article, qui a demandé de nombreux mois à rédiger après un énorme travail de recherche bibliographique, a été revu par les pairs et accepté pour publication le 18 septembre 2024 dans la revue « C urrent issues in molecular biology ».

Jusque-là rien de plus normal pour une scientifique de faire ce travail de recherche et d'analyse de la recherche afin de partager l’information avec la communauté scientifique. Quelle ne fut donc pas sa surprise quand l’AFP factuel fit une vérification de son article, ce fameux factcheking, qui s’avère rempli d’erreurs , contribuant par là-même à la désinformation du public. Et bien sûr, cet article n’est pas signé, de ce fait, il est impossible de connaître les qualités et compétences de l’auteur .

Voyez plutôt

L’AFP titrait : « Attention à ces affirmations trompeuses sur le Beyfortus, traitement contre la bronchiolite » . Un titre qui en dit long sur la suite de l’article. L’AFP, avant correction suite à un courrier d’Hélène Banoun, déclarait erronément que l’article scientifique du Dr Banoun était une pré-publication. L'AFP et son journaliste inconnu effactuait donc même une erreur fondamentale, car donnant au lecteur l’impression que ce travail de recherche était préliminaire alors qu’il avait été dûment revue par les pairs pendant plusieurs mois. De plus, l’AFP Factuel donnait la parole au Pr Christèle Gras-Le Guen qui n’avait visiblement pas lu la publication et se permettait des digressions avec les faits qui paraissent indignes à son serment d’Hippocrate ! Il s'avère que ce médecin a de nombreux liens d’intérêts avec l’industrie indiqués sur le site Transparence Santé. Liens qui ne sont malheureusement pas déclarés dans l’article de l’AFP , telle qu'est la règle que ne devrait ignorer ni le journaliste de l'AFP, ni le médecin !





