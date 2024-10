Le grand défi de l’humanité au cours du siècle : se perpétuer ou s’éteindre

Christophe Lemardelé pour France-Soir Publié le 22 octobre 2024 - 11:28





La revue de l’INED (Institut national des études démographiques), Population & Sociétés , publie ce mois-ci les chiffres de la population mondiale, estimations à la mi-2024. Les démographes Gilles Pison et Svitlana Poniakina écrivent, et c’est bien la première fois, que les 10 milliards d’habitants seraient peut-être atteints à la fin du siècle . Or, auparavant, ils pouvaient écrire avec plus de certitude que ces 10 milliards seraient atteints en 2050. Que se passe-t-il ? Pourquoi une telle incertitude ?

Il faut le dire, les données de la natalité dans le monde sont catastrophiques. Il n’y a pas un seul pays développé qui a un indice de fécondité suffisant pour permettre le renouvellement naturel de sa population. Tous ces pays sont en dessous de 2,1 enfants par femme, et même très en dessous. Et comme ces pays sont aussi vieillissants, avec une espérance de vie optimale, leur population va décroître brutalement à cause d’une mortalité en hausse : personne n’est éternel, pas même un Japonais de l’île d’Okinawa où il fait bon vivre. Les auteurs écrivent : « avec 8 décès pour 1 000 habitants en 2024, le Burkina Faso [est] mieux classé que le Japon qui en compte 12 ».

Le « vieux » monde s’écroule de ne pas réussir à trouver une stabilité après avoir achevé sa transition démographique. Les pays d’Afrique sub-saharienne sont quasiment les seuls aujourd’hui à avoir une natalité dynamique du fait qu’ils ne sont pas tous encore, loin de là pour certains, dans un régime démographique moderne. Mais le problème n’est pas la natalité encore forte du Niger, c’est la dénatalité de la Corée du Sud. Pour faire simple : le monde « vieux », ce sont l’Europe, l’Amérique et même l’Asie, le monde « jeune », l’Afrique. Autant dire que cette situation et la perspective qu’elle dessine n’augurent rien de bon : immigration mal maîtrisée, paupérisation des personnes âgées, poids de cette population sur les actifs jeunes, etc.

