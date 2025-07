Les aides publiques aux entreprises augmentent plus vite que les aides sociales

Maxime Combes – Le 10 juillet 2025 - Médiapart

Un pognon de dingue : les aides publiques aux entreprises coûtent 211 milliards d’euros par an. Prodigieux tant ces dispositifs manquent de transparence et de redevabilité, et génèrent des effets d’aubaine massifs. Mieux : selon nos calculs, elles augmentent 3,3 fois plus vite que les aides sociales et 3 fois plus vite que le PIB. Les assistés ne sont peut-être pas là ou on le dit.

Cela fait des années que nous alertons sur le coût exorbitant que représentent les aides publiques aux entreprises, ainsi que sur l’absence de transparence, le manque de contrôles et de redevabilité, ou encore sur les effets d’aubaine massifs que ces dispositifs souvent mal calibrés et inefficaces génèrent. Après six mois de travaux et d’auditions, une commission d’enquête sénatoriale vient de rendre son rapport : il confirme, et légitime, l’essentiel de nos alertes et de notre travail.

Il fournit également une référence chiffrée incontestable : 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises en 2023, premier poste de dépenses publiques. Soit une augmentation, selon nos calculs, 3,3 fois plus rapide que celle des aides sociales sur les vingt-cinq dernières années. Et plus de 3 fois plus rapide que le PIB. Voilà de quoi remettre en cause bon nombre de certitudes et donner une toute autre image du capitalisme français et des dépenses qui grèvent le budget de l’État : les dépenses incontrôlables, les sources d’économie et les assistés ne sont pas là où on le dit. Ou pas que.

Que retenir du rapport sénatorial ?

Il ne s’agit pas ici de reproduire les nombreux articles de presse à ce sujet ( Le Monde, Médiapart par exemple) qui donnent les éléments saillants du rapport. Tirons-en plutôt quelques enseignements politiques et économiques :

qui se frotte au sujet tombe de sa chaise : nous le disons depuis des années, il suffit de se pencher avec sérieux sur le sujet pour être stupéfait par les montants en jeu et l’incapacité totale des administrations de « répondre à une question aussi simple que celle du montant des aides publiques reçues par les entreprises » ; même le président de la Commission sénatoriale, plutôt connu pour être pro-Business, s’est montré effaré par la situation ;





