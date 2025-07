Mobilisation des associations "militantes" contre les "contenus haineux"

https://x.com/LaurentObertone/status/1943241961713909904

Censure : l’État va mobiliser la crème des associations militantes pour signaler les « contenus haineux » en ligne et les faire disparaître via l’Arcom « Cette coalition comprend Le Crif, la Fédération des centres LGBTI+, Flag!, la Licra, M’endors pas, le Mouvement du Nid, Osez le féminisme, le Planning familial, Respect Zone, Sos Homophobie, SOS Racisme et Addam, a précisé à l’AFP l’entourage de la ministre Aurore Bergé. Ces associations sont «déjà aidées financièrement, mais elles vont l’être encore plus pour qu’elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne», affirme-t-elle. «C’est un enjeu démocratique majeur, c’est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents», a insisté la ministre » (Le Figaro) Ce n’est que le début du grand ménage.