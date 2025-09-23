23 ans après la réunion à huis clos de Simpsonwood, CHD mène une manifestation pour dénoncer la corruption au sein de l'industrie des vaccins et des agences gouvernementales.

Les 7 et 8 juin, Children’s Health Defense et d'autres groupes de défense de la santé publique organiseront une manifestation pour marquer le 23e anniversaire de la réunion à huis clos de Simpsonwood, au cours de laquelle les dirigeants de l'industrie des vaccins et les responsables de la santé publique ont choisi de dissimuler les preuves du lien entre les vaccins à base de thimérosal à base de mercure et l'autisme.

Suzanne Burdick, Ph. D. 31 mai 2023

La semaine prochaine marquera le 23e anniversaire de la réunion à huis clos de hauts responsables de la santé publique, de scientifiques gouvernementaux et de fabricants de vaccins au Simpsonwood Retreat and Conference Center de Norcross, en Géorgie. Ils y ont reconnu un lien possible entre le thimérosal à base de mercure présent dans les vaccins et l'autisme, mais ont choisi de dissimuler cette information au public.

Pour marquer cet anniversaire, Children’s Health Defense (CHD) et d’autres associations locales organiseront « La réunion de Simpsonwood : 23 ans plus tard », un rassemblement et une marche de deux jours.

L’événement se conclura par un appel au Congrès pour l’abrogation de la loi nationale de 1986 sur les préjudices causés aux enfants par les vaccins, qui interdit aux parents d’enfants vaccinés de poursuivre les fabricants de vaccins pour « dommages résultant d’une blessure ou d’un décès lié à un vaccin ».

Commentant l'importance de la réunion de Simpsonwood en 2000, Laura Bono, présidente par intérim du CHD, a déclaré :

« Les documents de Simpsonwood et la réunion tenue à Norcross en juin 2000 ont clairement démontré, noir sur blanc, que nos responsables de la santé publique et les dirigeants des fabricants de vaccins savaient que leurs vaccins empoisonnaient une partie de la population enfantine, mais qu'ils avaient choisi de ne rien faire.

« Les épidémies d'autisme et de troubles neurodéveloppementaux sont passées d'involontaires à intentionnelles. La dissimulation qui a suivi a fait que nos enfants ont dépéri sans traitement approprié pour leurs blessures. Et les politiques de santé sont passées de la création de la « santé » pour tous à la création de la « richesse » pour quelques-uns. » Le CHD s'associe à Next Steps, à la Georgia Coalition for Vaccine Choice et à Healthy + Informed Georgia pour organiser et accueillir le rassemblement et la marche, qui se dérouleront les 7 et 8 juin, jour anniversaire de la réunion il y a 23 ans, au siège des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et au Capitole de Géorgie à Atlanta.

Parmi les intervenants figurent Mary Holland, JD, présidente et avocate générale en congé du CHD, Rolf Hazlehurst, avocat principal du CHD, Brian Hooker, Ph.D., directeur scientifique du CHD, Lyn Redwood, infirmière autorisée, MSN, présidente émérite du CHD, et bien d'autres.

« Un moment digne du Watergate pour le mouvement pour la liberté médicale »

Les transcriptions de la réunion de Simpsonwood en 2000 révèlent que le Dr Thomas Verstraeten, épidémiologiste du CDC qui a analysé la base de données des CDC contenant les dossiers médicaux de 100 000 enfants, a reconnu que le thimérosal pouvait être responsable d'une augmentation spectaculaire de l'autisme et d'autres troubles neurologiques chez les enfants.

Plutôt que de révéler publiquement le signal inquiétant contenu dans les données analysées par Verstraeten, les hauts responsables de la santé publique américaine ont dissimulé ces données pendant trois ans et, en 2003, ont publié une étude utilisant des tactiques statistiques « douteuses » pour faire disparaître ce signal inquiétant, selon Robert F. Kennedy Jr., avocat et fondateur et président du CHD en congé.

Selon les CDC, le thimérosal n'est plus utilisé dans la plupart des vaccins infantiles, à l'exception des vaccins contre la grippe.

Michael Kane, coordinateur régional du CHD et l'un des principaux organisateurs de l'événement, a qualifié la réunion de Simpsonwood de 2000 de « moment digne du Watergate pour le mouvement pour la liberté médicale ».

Kane a déclaré que, même s'il était au courant « depuis des décennies » de la corruption au sein de l'industrie des vaccins et des agences réglementaires américaines, l'affaire Simpsonwood avait été pour lui un moment de grande intensité.

Kane a déclaré au Defender :

« On se demande toujours : “Sont-ils au courant [des dommages potentiels causés par les vaccins] ? Que savent-ils ? Que savent-ils ? Sont-ils corrompus par l'argent ?”

« Ceci [la transcription de la réunion de Simpsonwood] répond à un certain nombre de ces questions, et certaines réponses sont bien plus sombres que ce que nous voulons vraiment affronter.»

Selon Kane, il existe un lien direct entre la malhonnêteté et la corruption des responsables de la santé publique américains à Simpsonwood et leur malhonnêteté et corruption persistantes concernant les vaccins contre la COVID-19. « Nous voulons que le public soit informé de l'affaire Simpsonwood », a-t-il déclaré, ajoutant :

« Nous voulons que tous ceux qui prennent conscience de la corruption des grandes entreprises pharmaceutiques et de la mainmise des agences sur notre gouvernement réalisent que cela dure depuis très longtemps. »

Depuis 1986, le nombre de vaccins recommandés par les CDC a considérablement augmenté. Actuellement, les CDC recommandent aux enfants de moins de 18 ans de recevoir 17 vaccins différents.

Kane a souligné que les CDC n'ont pas mené d'étude pour déterminer si un effet toxique synergique pourrait survenir chez les enfants recevant les différents types – et les multiples doses – des vaccins recommandés.

Selon Kane, la prochaine réunion « The Simpsonwood Meeting : 23 Years Later » représente l'occasion de susciter un débat national qui remette sur la table les questions des méfaits des vaccins, de la corruption de l'industrie et de la mainmise des organismes de réglementation et les porte à la connaissance du grand public.

La présidente émérite du CHD découvre des documents de Simpsonwood

Lyn Redwood, qui interviendra lors du rassemblement de Simpsonwood, a déclaré au Defender qu'elle avait commencé à faire des recherches sur la sécurité des vaccins lorsque son fils a régressé vers l'autisme après avoir reçu plusieurs vaccins.

À l'âge de 2 mois, son fils avait reçu trois vaccins qui lui avaient injecté au total 62,5 microgrammes de mercure dans l'organisme, alors que la dose de mercure autorisée pour un enfant de son poids était de 0,5 microgramme selon les recommandations de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), soit 0,1 microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour, a déclaré Redwood.

« Il a donc reçu 125 fois l'exposition autorisée par l'EPA en une seule journée », a-t-elle précisé.

Redwood s'est jointe à trois autres parents pour créer la coalition « SafeMinds : Action sensée mettre fin aux troubles neurologiques induits par le mercure », et a publié en 2000 un article démontrant que l'exposition au mercure provenant du thimérosal contenu dans les vaccins était un « mécanisme » responsable des caractéristiques de l'autisme.

Redwood et ses coauteurs ont présenté leur article aux responsables de la santé publique, notamment aux CDC. « J'étais tellement naïve à l'époque », a-t-elle déclaré, « que je pensais vraiment que nos agences fédérales seraient intéressées par ces informations. »

Cependant, Redwood a déclaré :

« Nous avons fait notre présentation et leur avons fait part de nos inquiétudes, et ils sont restés impassibles… puis ils nous ont remis ce document d'une page affirmant avoir examiné leurs données sur la sécurité des vaccins.»

Redwood et ses collègues de SafeMinds ont estimé que le document d'une page des CDC était « suspect » et contenait des données « presque statistiquement significatives ».

Souhaitant consulter les données brutes, Redwood et ses collègues ont déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA) pour obtenir toutes les données et discussions des CDC relatives au thimérosal.

« C'est ainsi que les transcriptions de Simpsonwood ont été divulguées au public », a-t-elle expliqué.

Redwood a déclaré avoir commencé à lire les transcriptions de la réunion à 22 h, pensant que le compte rendu la ferait dormir, mais à 4 h du matin, elle était encore bien réveillée et « hurlait ».

Ce qu'elle a lu lui a donné la nausée. Elle a déclaré :

« J'ai réalisé qu'ils étaient conscients de tous ces problèmes. Il ne s'agissait pas seulement d'autisme. Il y avait aussi le TDA/TDAH [trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité], des retards de langage et de développement neurologique… c'était tout simplement flagrant.»

Par exemple, Verstraeten a cité dans les transcriptions plusieurs études antérieures établissant un lien entre le thimérosal et les retards de langage, le TDAH et l'autisme, et a déclaré : « J'ai été vraiment stupéfaite par ce que j'ai vu.»

D'autres membres de la réunion ont suggéré que les CDC n'auraient jamais dû entreprendre d'étudier le thimérosal et les troubles neurologiques en raison du risque juridique que cela représentait si les données atterrissaient entre les mains d'un avocat plaidant.

« Nous sommes dans une situation délicate pour nous défendre contre d'éventuelles poursuites judiciaires, et cela m'inquiète », a déclaré quelqu'un.

Plus tard au cours de la réunion, le Dr Richard Johnston, immunologiste et pédiatre à l'Université du Colorado, dont le petit-fils est né le matin même du premier jour de la réunion, a déclaré : « Pardonnez-moi ce commentaire personnel… Je ne veux pas que mon petit-fils reçoive un vaccin contenant du thimérosal tant que nous n'en saurons pas plus sur la question.»

Les CDC ont mis sous embargo l'étude de Verstraeten et publié des études « trompeuses » à la place.

Néanmoins, l'équipe de Simpsonwood a décidé de mettre sous embargo l'étude de Verstraeten qui montrait un signal entre l'autisme et le thimérosal.

« Les CDC ont ensuite écarté Verstraeten et ont constitué une équipe de scientifiques de l'industrie et des CDC pour retravailler l'étude à l'aide de dispositifs statistiques douteux afin de faire disparaître le signal lié à l'autisme », a déclaré Kennedy lors d'une interview.

« Après quatre itérations de plus en plus trompeuses, cette équipe a réussi à éliminer le signal reliant le thimérosal à l'autisme et à une demi-douzaine d'autres troubles neurodéveloppementaux », a ajouté Kennedy.

Les CDC ont publié cette version et ont informé le public que le thimérosal était sans danger.

« Lorsque les parents ont demandé à consulter les données brutes », a déclaré Kennedy, « les CDC ont prétendu avoir perdu toutes les données brutes, empêchant ainsi tout groupe indépendant de vérifier ce résultat.»

Le principal gestionnaire de données des CDC pour les études « trompeuses » était Poul Thorsen, à qui les CDC avaient versé 10 millions de dollars pour produire les études et qui aurait volé au moins 1 million de dollars de la subvention des CDC.

Thorsen, désormais en fuite internationale, a été inculpé en 2011 de 22 chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent par le ministère américain de la Justice. Il figure sur la liste des personnes les plus recherchées du HHS, a souligné Kennedy.

« Néanmoins, les CDC utilisent toujours les études de Thorsen comme preuve de l'innocuité du thimérosal », a déclaré Kennedy.

Suzanne Burdick, Ph.D., est journaliste et chercheuse pour The Defender basée à Fairfield, Iowa.