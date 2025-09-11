Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Déclaration de Calin Georgescu

11 Septembre 2025, 18:38pm

Déclaration de Calin Georgescu

Călin Georgescu reste sous contrôle judiciaire.

https://x.com/Galadriell__/status/1966135097356120221

Déclaration de Călin Georgescu devant le Tribunal de Bucarest : « Avant toute chose, nous devons évoquer la tragédie survenue en Amérique, à savoir l’assassinat de Charlie Kirk, un jeune leader qui mobilisait de manière remarquable les étudiants et la jeunesse en général autour des valeurs de vérité et de justice. C’est pour cela qu’il a été assassiné.

 

Je le considère comme un martyr pour tout ce qui s’est passé. Sa mort révèle une blessure profonde de la jeune génération, qui refuse de continuer à vivre dans le mensonge globaliste et rejette l’idéologie woke. Cet événement prouve que Charlie Kirk avait raison. Il a toujours prôné la paix : la paix en Ukraine, la paix en Amérique, la paix dans le monde entier. La question est : qui profite de la paix, et qui profite de la guerre ?

 

Il est clair que la guerre profite uniquement au système oligarchique mondial, soutenu par des intérêts comme ceux de Soros, ainsi qu’à l’industrie de l’armement. La paix, elle, profite à l’humanité tout entière, à l’univers. C’est l’héritage de Charlie Kirk. C’est pourquoi je m’adresse à la jeunesse roumaine avec ce même message de paix, une paix que nous devons cultiver en nous et dans toutes nos actions. Car l’assassinat de Charlie Kirk a eu lieu en Amérique, mais cela aurait pu arriver n’importe où, y compris ici. Ce qui compte, c’est que la jeunesse refuse désormais de se taire par peur.

 

C’est un message crucial que sa mort nous transmet. Le système est manifestement à bout de souffle partout dans le monde, et cela se voit dans le fait qu’il ne repose plus que sur l’instauration de la peur. Mais la jeunesse ne veut plus céder à la peur ; elle fait preuve de courage, de dignité et de foi en Dieu. Elle refuse d’être l’esclave d’une idéologie globaliste.

 

En Roumanie, la question est simple : voulons-nous continuer à vivre dans le mensonge, comme le fait le pouvoir actuel, ou choisir la liberté, comme Charlie Kirk nous y exhortait, une liberté inspirée par notre Sauveur ? L’avenir appartient à la jeunesse : prenez-le, il est à vous, et ne laissez personne vous le voler.

 

Concernant ma situation juridique, Georgescu a ajouté : « J’assiste, comme vous, à un abandon de la loi au profit du pouvoir, à une chasse à l’homme au détriment de la justice. J’espère que le pouvoir judiciaire ne sacrifiera pas la justice pour servir le pouvoir.

 

Il n’y a ni dialogue basé sur l’honneur, ni solutions concrètes. Le corps professionnel est méprisé, et les citoyens ont perdu confiance en l’État de droit. En d’autres termes, nous vivons une situation grave où les véritables valeurs sont bafouées.

 

En Roumanie, la valeur est humiliée, tandis que l’hypocrisie et l’incompétence sont récompensées. Je me pose sincèrement la question : quelle place reste-t-il pour l’honneur dans un pays où l’honneur et la déshonneur s’assoient à la même table que le roi ? Et, bien sûr, le roi est nu », a conclu Călin Georgescu.

Vous aimerez aussi :
75% des Français ne veulent plus de Macron ! Il doit partir ! " - François Asselineau sans filtre
75% des Français ne veulent plus de Macron ! Il doit partir ! " - François Asselineau sans filtre
Trahison de Fillon, diplômes inventés : le vrai profil de Sébastien Lecornu
Trahison de Fillon, diplômes inventés : le vrai profil de Sébastien Lecornu
ATTENTAT DU 11/09 : QUELS HERITAGES POUR LE MONDE ?
ATTENTAT DU 11/09 : QUELS HERITAGES POUR LE MONDE ?
Effondrement de la France et de l'UE
Effondrement de la France et de l'UE
Commenter cet article
A
Anne Marie
11/09/2025 20:10
Bonjour <br /> <br /> Je suis bouleversé d’apprendre la nouvelle du décès de Charlie Kirk. Le monde est en deuil. Il fut un homme de son temps. Un combattant du bon sens. Un martyr pour la cause de la vérité et de la liberté.<br /> <br /> Mes prières vont d’abord à son épouse et à ses enfants, qui ont perdu leur mari et leur père. Ce que le monde a perdu en une figure publique, eux l’ont perdu au cœur de leur foyer.<br /> <br /> Charlie fut un ardent défenseur de la vie et de la démocratie. Personne n’a touché le cœur des jeunes avec la vérité comme Charlie Kirk. Par un dialogue authentique, il a bâti des ponts là où d’autres ne faisaient qu’attiser la division. Son courage, son intelligence et son amour pour la famille, la liberté et la foi ont allumé un feu dans une génération que rien n’éteindra.<br /> <br /> Il a consacré sa vie à défendre la vérité dans l’espace public. Il avait un don pour interpeller la nouvelle génération, invitant jeunes hommes et jeunes femmes à examiner leurs convictions et à ne pas simplement accepter les mensonges que la culture leur imposait. Il le faisait avec clarté, courage et un amour sincère des gens.<br /> <br /> <br /> <br /> Il croyait que la vérité se forge dans le débat ouvert, et non qu’elle soit écrasée sous l’intimidation. Cette conviction lui a coûté la vie. Il a été frappé alors qu’il exerçait précisément la liberté qu’il avait passé sa carrière à défendre : le droit, donné par Dieu, de s’exprimer.<br /> <br /> Sa mort est un rappel solennel : la liberté n’est pas gratuite. Elle est défendue par ceux qui acceptent de se lever, de parler et de souffrir. Charlie Kirk était l’un de ces hommes.<br /> <br /> À l’instar de Socrate avant lui, il fut accusé de « corrompre la jeunesse » alors que son seul « crime » était de leur apprendre à penser de manière critique et à questionner les dogmes de notre époque. Et comme Socrate, Charlie a payé le prix ultime dans sa quête de la vérité.<br /> <br /> Sa mort prématurée est un rappel triste et grave que notre liberté n’est pas gratuite.<br /> <br /> Nous ne devons pas laisser son sacrifice être vain. La meilleure manière d’honorer Charlie est de reprendre son flambeau : parler avec audace, questionner sans crainte, débattre ouvertement et refuser de plier devant les censeurs de notre époque.<br /> <br /> Je vous demande, dès maintenant, de répondre. Arrêtez-vous, je vous en prie, et priez pour l’épouse et les enfants de Charlie. Priez pour sa famille élargie. Et priez pour les États-Unis et la France alors que nous pleurons la perte de l’une des voix conservatrices les plus courageuses de notre temps.<br /> <br /> La Bible nous dit que la lumière brille dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l’ont pas vaincue. La vie de Charlie en était la preuve. Et même dans la mort, son impact se poursuivra.<br /> <br /> Nous remettons son esprit entre les mains de Dieu. Repose en paix, Charlie Kirk. Ton combat continue en nous.<br /> <br /> Pour la foi et la liberté,<br /> <br /> Paul Joyeux et toute l’équipe de CitizenGO
Répondre

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso