Călin Georgescu reste sous contrôle judiciaire.

Déclaration de Călin Georgescu devant le Tribunal de Bucarest : « Avant toute chose, nous devons évoquer la tragédie survenue en Amérique, à savoir l’assassinat de Charlie Kirk, un jeune leader qui mobilisait de manière remarquable les étudiants et la jeunesse en général autour des valeurs de vérité et de justice. C’est pour cela qu’il a été assassiné.

Je le considère comme un martyr pour tout ce qui s’est passé. Sa mort révèle une blessure profonde de la jeune génération, qui refuse de continuer à vivre dans le mensonge globaliste et rejette l’idéologie woke. Cet événement prouve que Charlie Kirk avait raison. Il a toujours prôné la paix : la paix en Ukraine, la paix en Amérique, la paix dans le monde entier. La question est : qui profite de la paix, et qui profite de la guerre ?

Il est clair que la guerre profite uniquement au système oligarchique mondial, soutenu par des intérêts comme ceux de Soros, ainsi qu’à l’industrie de l’armement. La paix, elle, profite à l’humanité tout entière, à l’univers. C’est l’héritage de Charlie Kirk. C’est pourquoi je m’adresse à la jeunesse roumaine avec ce même message de paix, une paix que nous devons cultiver en nous et dans toutes nos actions. Car l’assassinat de Charlie Kirk a eu lieu en Amérique, mais cela aurait pu arriver n’importe où, y compris ici. Ce qui compte, c’est que la jeunesse refuse désormais de se taire par peur.

C’est un message crucial que sa mort nous transmet. Le système est manifestement à bout de souffle partout dans le monde, et cela se voit dans le fait qu’il ne repose plus que sur l’instauration de la peur. Mais la jeunesse ne veut plus céder à la peur ; elle fait preuve de courage, de dignité et de foi en Dieu. Elle refuse d’être l’esclave d’une idéologie globaliste.

En Roumanie, la question est simple : voulons-nous continuer à vivre dans le mensonge, comme le fait le pouvoir actuel, ou choisir la liberté, comme Charlie Kirk nous y exhortait, une liberté inspirée par notre Sauveur ? L’avenir appartient à la jeunesse : prenez-le, il est à vous, et ne laissez personne vous le voler.

Concernant ma situation juridique, Georgescu a ajouté : « J’assiste, comme vous, à un abandon de la loi au profit du pouvoir, à une chasse à l’homme au détriment de la justice. J’espère que le pouvoir judiciaire ne sacrifiera pas la justice pour servir le pouvoir.

Il n’y a ni dialogue basé sur l’honneur, ni solutions concrètes. Le corps professionnel est méprisé, et les citoyens ont perdu confiance en l’État de droit. En d’autres termes, nous vivons une situation grave où les véritables valeurs sont bafouées.