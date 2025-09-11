H.R. 3838 Financement des activités militaires – DOD, DARPA, ministère de l'Énergie

Le 9 septembre 2025 - zero-geoengineering





Le projet de loi budgétaire H.R. 3838 du Congrès, intitulé « Streamlining Procurement for Effective Execution and Delivery and National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026 » (Loi visant à rationaliser les achats pour une exécution et une livraison efficaces et à autoriser la défense nationale pour l'exercice 2026), rationalise les crédits alloués aux activités militaires du ministère de la Défense (DOD). Ce document bipartite de 1 240 pages (rédigé par une IA ?) contient des termes similaires à ceux du projet de loi S.2296, intitulé « Loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2026 », qui est également un projet de loi sur les crédits militaires.





Les priorités du projet de loi H.R. 3838 comprennent : les opérations météorologiques, les opérations psychologiques, les charges utiles des systèmes aériens sans pilote, la recherche sur les services météorologiques de la Force spatiale, la cinquième génération sans fil (5G), la guerre électromagnétique, les opérations cybernétiques offensives et défensives, les opérations spatiales, les technologies et capteurs avancés, la recherche et le développement de l'OTAN, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA), le département de l'Énergie (DOE), les programmes de recherche, de développement, d'essai et d'évaluation, les systèmes à micro-ondes, l'intelligence artificielle, la recherche appliquée et les programmes classifiés.