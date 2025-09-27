Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 27 septembre 2025 – 09:30





Imaginez un monde où l'humanité dépense 2 700 milliards de dollars par an pour fabriquer des armes, pendant que des millions meurent de faim ou fuient des guerres qu'on alimente soi-même. C'est notre réalité en 2024, selon l'ONU, qui alerte sur un record absolu de dépenses militaires mondiales atteignant 2 718 milliards de dollars – une hausse de 9,4 % par rapport à 2023, la plus brutale depuis la fin de la Guerre froide.





Et ce n'est que le début : les projections tablent sur un gonflement à 6 600 milliards selon l’ONU d'ici 2035, si rien ne change. Pendant ce temps, le financement du développement mondial accuse un trou béant de 4 000 milliards. Absurde ? Non, tragique. Cette course aux armements, dopée par les conflits en Ukraine, au Yémen et au Moyen-Orient, n'est pas une fatalité : c'est un choix politique, souvent masqué par des discours lénifiants sur la « défense de la démocratie ».

Mais creusons. Derrière les chiffres, se cachent des incohérences criantes, comme celles d'Emmanuel Macron, qui prône la paix à l'ONU tout en versant des hectolitres d'essence sur le feu des guerres proxy. Sans oublier bien sur le rôle de certains lobbyistes ou sénateurs qui s’invitent dans les décisions hors de leur frontière et attisent la foudre sous couvert de conseils éclairés (comme le sénateur Lindsey Graham qui fera l’objet d’un article séparé).





