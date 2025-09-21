Etats-Unis - L’ACIP met fin à la recommandation universelle du vaccin COVID-19 : une décision aux répercussions mondiales

Le Collectif Citoyen et Xavier Azalbert, France-Soir Publié le 21 septembre 2025 - 08:00





Contexte et décision de l’ACIP

Le vendredi 19 septembre 2025, l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), le comité consultatif américain sur les immunisations, a pris une décision historique en votant à l’unanimité (12-0) pour mettre fin à la recommandation universelle du vaccin contre le COVID-19 pour tous les adultes aux États-Unis. Selon le communiqué officiel du Département de la Santé et des Services sociaux américains (HHS), cette recommandation s’applique désormais à toutes les personnes âgées de six mois et plus, en privilégiant une « prise de décision individuelle » ou « décision clinique partagée » avec un professionnel de santé, tel qu’un médecin, un infirmier ou un pharmacien. Cette approche remplace l’ancienne politique de vaccination annuelle systématique , comparable à celle du vaccin antigrippal. Le communiqué met l’accent sur le fait que le rapport bénéfice-risque est le plus favorable pour les personnes à risque accru de formes graves de COVID-19 (selon la liste des facteurs de risque du CDC), et le moins favorable pour celles qui ne le sont pas.

Cette décision, rapportée par la BBC (« Le comité américain de vaccination ne recommande plus le vaccin Covid-19 aux adultes »), marque un tournant majeur dans la politique vaccinale américaine. Elle s’inscrit dans un contexte de bouleversements au sein des institutions de santé américaines, notamment sous l’influence du secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., connu pour sa volonté de faire la transparence sur les données scientifiques dans l’intérêt des patients. Ce que les médias mainstream considèrent comme des positions sceptiques envers les vaccins sans déclarer leurs liens d’interets économiques avec l’industrie pharmaceutique qui finance des campagnes de publicité.





