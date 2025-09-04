États-Unis, Vénézuela, sanctions et stratégie de la canonnière

États-Unis, Venezuela, sanctions et stratégie de la canonnière

Le Venezuela est désormais un front clé dans le combat mondial contre l’emprise unipolaire, dont l'issue déterminera l'avenir du Venezuela, mais aussi la nature des rapports de pouvoir du 21è siècle.





The cradle – 3 septembre 2025 – mondialisation.ca





Le renforcement de la présence navale américaine au large des côtes vénézuéliennes n’a rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue, et tout avec l’empire. La riposte de Caracas, fondée sur une défense asymétrique soutenue par des alliances eurasiennes clés, transforme un combat déséquilibré en une confrontation entre puissances mondiales.

Les États-Unis sont entrés dans une nouvelle phase de leur longue guerre contre le Venezuela. Après avoir épuisé leurs armes économiques et diplomatiques, ils se tournent désormais vers la force militaire, envoyant des navires de guerre dans les Caraïbes pour faire une démonstration de force flagrante.

Cette escalade est le couronnement de plusieurs années de stratégie impérialiste contre le gouvernement bolivarien de Caracas, qui s’est d’abord manifestée par des sanctions radicales sous l’administration de l’ancien président américain Barack Obama, puis par des mesures sans précédent sous le président Donald Trump, et enfin par un consensus bipartite.

Officiellement, Washington présente cette mesure comme faisant partie d’une vaste campagne de “ lutte contre le trafic de stupéfiants ” visant les organisations terroristes. Mais cette version s’effondre lorsqu’on l’examine de près. En réalité, les États-Unis poursuivent deux objectifs : un changement de régime et le contrôle de la région, sous couvert d’une rhétorique de guerre contre la drogue.

La suite :



https://www.mondialisation.ca/etats-unis-venezuela-sanctions-et-strategie-de-la-canonniere/5701500



