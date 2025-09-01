La Suisse vote à nouveau sur la carte d’identité électronique (e-ID)

Peter Koenig – mondialisation.ca - Le 1er septembre 2025

Le 7 mars 2021, les citoyens suisses ont déjà voté sur l’introduction de la carte d’identité électronique (e-ID) et ont rejeté les propositions du gouvernement à une majorité écrasante de 64,4 % de NON contre 35,6 % de OUI.

C’était il y a tout juste quatre ans. Et aujourd’hui, le gouvernement suisse soumet à nouveau la proposition au peuple. Pas de son plein gré. Elle a été soumise aux deux chambres du Parlement suisse et adoptée, comme c’est souvent le cas, car le Parlement suisse ne représente pas vraiment les intérêts du peuple, mais ceux de l’économie.

C’est un signe clair que la Suisse est passée d’une république démocratique à une entreprise avec un système de comptabilité d’entreprise, où le profit est la mesure de toutes choses, où les gens ordinaires sont les travailleurs – et ceux qui sont à la tête de l’entreprise, comme les sept nains de Berne, la direction de l’entreprise suisse, sont en quelque sorte les PDG.

Un référendum contre l’e-ID a immédiatement été lancé, obligeant le gouvernement à soumettre à nouveau la proposition d’e-ID au peuple suisse. Cette fois-ci, avec des arguments mieux préparés, avec plus de mensonges et de désinformation, car la nature de l’e-ID reste la même : elle constituerait un grand pas vers un contrôle numérique total, un asservissement numérique complet de la population.

Pour rappel, les parlementaires suisses ont absurdement le droit de siéger dans autant de conseils d’administration d’entreprises et d’institutions financières qu’ils le souhaitent. C’est l’incarnation même d’un conflit d’intérêts.

Cela signifie qu’en Suisse, nous avons un lobby intégré qui est presque unique au monde, dans un pays qui se vante lui-même d’être le cœur de la démocratie. Réfléchissez-y à deux fois.

Aujourd’hui, le même peuple suisse est à nouveau confrontées à la question du OUI ou du NON à l’e-ID, avec d’autres arguments et, franchement, des informations erronées destinées à rendre le « oui » plus attrayant. Ce que cela signifie réellement : le gouvernement suisse veut imposer cette e-ID à tout prix. Qu’est-ce que cela vous apprend sur notre gouvernement ? Peut-on lui faire confiance, comme il le prétend et veut vous le faire croire ?

La suite :

https://www.mondialisation.ca/la-suisse-vote-a-nouveau-sur-la-carte-didentite-electronique-e-id/5701395