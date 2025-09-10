Mission accomplie: Macron a réussi à détruire la France

Pierre Duval – Le 10 septembre 2025 – mondialisation.ca





Les pays de l’UE et même du monde constatent que la France n’est définitivement plus la même depuis l’arrivée de Macron. En fait, la situation devenait inquiétante avec chaque nouveau président français, mais avec Macron, il est possible de donner une date et de préciser que celui-ci a réussi à participer à la destruction de la France: 7 mai 2017.

Liquidation des fleurons de l’industrie française. Macron a commencé à démanteler les fleurons de la France avec Alstom en 2015 quand il était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. L’américain General Electric a pris le contrôle des activités énergie de la France, rappelle Mediapart . «Tout s’est fait avec l’assentiment du gouvernement français et notamment d’Emmanuel Macron», continue le média français.

Il a autorisé la cession d’entreprises industrielles stratégiques. Macron a fait tout pour détruire la puissance industrielle du pays et il a relayé durant la crise de la Covid-19 les lois voulues par les mondialistes sur le globe en entier pour enfermer les Français dans une immense prison.

Les responsables politiques en France ont ensuite trahi les viticulteurs et les producteurs français en acceptant de voir le vin, les fromages et autres spécialités européennes être taxés sur la liste des marchandises exportées vers les États-Unis. Il y a six mois, ces mêmes vignerons français vendaient leurs vins de Bordeaux et de Bourgogne et leur champagne à des droits de douane compris entre 0,8% et 2% selon le degré d’alcool. Aujourd’hui, leurs produits sont soumis à des droits d’importation de plus de 20%. Les viticulteurs détruisent des vignes précieuses pour ​des raisons économiques à cause de la surproduction du vin. Cela concerne déjà une perte d’environ 18% du vignoble bordelais en deux ans et ils veulent arracher encore davantage. Les terres sont bradées. Tout en France va à vau-l’eau. Et, c’est avec le président Macron que la mort de la France actuelle est signée.

