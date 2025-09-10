Des responsables à Tel-Aviv affirment que le président américain a donné son “feu vert” pour l'attaque dans ce pays allié du Golfe.

The cradle – Le 10 septembre 2025 – mondialisation.ca





Tsahal & le Shin Bet ont confirmé avoir lancé une attaque à Doha le 9 septembre, visant les dirigeants du Hamas réunis pour discuter de la proposition de cessez-le-feu du président Donald Trump.

L’armée israélienne et le Shin Bet ont confirmé avoir lancé une attaque dans la capitale qatarie, Doha, le 9 septembre, visant les dirigeants du Hamas réunis pour discuter de la proposition de cessez-le-feu du président américain Donald Trump.





L’action menée aujourd’hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas était une opération israélienne totalement indépendante” , a déclaré le bureau du Premier ministre israélien et criminel de guerre recherché Benjamin Netanyahu dans un message publié sur le réseau social.





“ Israël l’a initiée, l’a menée à bien et Israël en assume l’entière responsabilité” , ajoute le communiqué.





Selon Reuters et Al Jazeera , la délégation du Hamas a survécu à la tentative d’assassinat israélienne. Cependant, selon des sources citées par Quds News Network , le fils d’un dirigeant du Hamas, M. Khalil al-Hayya, ainsi que son directeur de cabinet, auraient été tués dans le raid aérien.

Un haut responsable israélien a déclaré à la chaîne de télévision Channel 12 que Trump aurait donné son feu vert à l’attaque au Qatar. La porte-parole adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, n’a fait aucun commentaire aux journalistes qui tentaient de l’interroger.

En réponse au bombardement de sa capitale, le ministère qatari des Affaires étrangères a publié une déclaration dans laquelle il condamne fermement

“ l’attaque lâche d’Israël visant des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas .

“ Cette attaque criminelle constitue une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales et représente une menace sérieuse pour la sécurité et la sûreté des Qataris et des résidents du Qatar” , ajoute le communiqué, soulignant que “des enquêtes sont en cours au plus haut niveau et que de plus amples détails seront communiqués dès qu’ils seront disponibles” .

