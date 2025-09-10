Népal en crise : quand la privation de droits fait basculer une nation... Une leçon à tirer ?

France-Soir Publié le 10 septembre 2025 – 14:10





Le Népal traverse l’une des plus graves crises politiques et sociales de son histoire récente. Depuis quelques jours, la capitale Katmandou vit sous couvre-feu militaire, l’aéroport international est fermé, et des milliers de prisonniers se sont évadés après des attaques coordonnées contre plusieurs établissements pénitentiaires.

À l’origine de cette flambée : la décision du gouvernement de bannir 26 réseaux sociaux, décision perçue comme une tentative de museler une jeunesse exaspérée par la corruption, le népotisme et l’absence d’avenir économique. Les manifestations menées par la “Gen Z” ont rapidement dégénéré : bâtiments publics incendiés, Parlement en flammes, résidences de dirigeants attaquées, affrontements meurtriers avec les forces de l’ordre. Le Premier ministre K.P. Sharma Oli a dû présenter sa démission, incapable de contenir la colère populaire.

Le Népal n’est pas un pays où la contestation se traduit habituellement par la violence. Pourtant, face à une accumulation de frustrations et à la privation brutale d’un espace d’expression – les réseaux sociaux étant devenus la voix des jeunes générations – même une société perçue comme pacifiste bascule dans le chaos. Trop de pression, trop longtemps, peut transformer une colère contenue en déferlante incontrôlable.





La suite :





https://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/nepal-en-crise-quand-la-privation-de-droits-fait-basculer-une-nation-une-lecon



