Pétition : responsabilités morales de l’humanité envers les animaux

LETTRE AU PAPE LÉON XIV DE LA PART D'ORGANISATIONS CHRÉTIENNES ET DE PERSONNES POUR QUI LA DÉFENSE ET LA PROTECTION DES ANIMAUX SONT IMPORTANTES, AVEC UNE GRANDE DEMANDE DE MISE À JOUR DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSEL SUR LA RELATION ENTRE LES HUMAINS ET LES ANIMAUX





Sa Sainteté

Le Pape Léon XIV

Cité du Vatican

Résumé de la lettre

Très Saint-Père, Nous, responsables d’organisations chrétiennes de défense des animaux, félicitons Votre Sainteté pour son élection comme Souverain Pontife de l’Église catholique et exprimons notre gratitude pour votre engagement en faveur de l’écologie intégrale. Nous vous demandons humblement de renouveler l’enseignement apostolique sur les responsabilités morales de l’humanité envers les animaux. Enracinés dans l’Écriture, la Tradition et l’enseignement de l’Église, nous croyons qu’un enseignement compatissant, actualisé selon les connaissances scientifiques présentes, est urgent pour répondre à la cruauté répandue, à la dégradation de l’environnement et à la crise climatique. Nous demandons que vous établissiez une commission de théologiens, éthiciens, scientifiques et autres experts afin de développer un tel enseignement, affirmant la valeur intrinsèque de tous les animaux en tant que créatures de Dieu et appelant les fidèles à éliminer la cruauté, l’exploitation et l’indifférence face à leur souffrance. Nous sommes prêts à soutenir l’Église par des données, une expertise et une expérience dans cet important effort théologique et moral.

Très Saint-Père,

Nous vous adressons nos plus sincères félicitations pour votre élection comme Souverain Pontife de l’Église catholique. Nous sommes particulièrement encouragés par votre engagement envers les principes de l’écologie intégrale et nous accueillons favorablement la poursuite de ce travail essentiel pour l’avenir du monde.

En tant que responsables d’organisations œuvrant pour la défense des animaux, nous écrivons pour attirer humblement l’attention de Votre Sainteté sur le profond désir de nombreux fidèles de voir renouvelée l’orientation apostolique concernant les responsabilités morales que les humains ont envers les animaux. Nous croyons qu’un enseignement actualisé et compatissant dans ce domaine est un élément essentiel du soin de l’Église pour toute la création.

Avec saint François d’Assise et d’autres saints comme guides, nous exhortons respectueusement Votre Sainteté à initier dans l’Église un processus de réflexion — qui spécifie clairement les devoirs moraux et spirituels des chrétiens envers les animaux — et à appeler les peuples du monde entier à éliminer la cruauté, l’exploitation et l’indifférence dans les relations entre humains et animaux. Un tel enseignement servira le bien de toute vie sur Terre.

Il y a maintenant dix ans que l’encyclique Laudato si’ a été publiée, dans laquelle le pape François nous a rappelé que les animaux possèdent une valeur intrinsèque et inaliénable que leur a donnée Dieu, et que l’homme doit rejeter une domination despotique au profit du respect de leur nature. L’Écriture, la Tradition et l’enseignement de l’Église nous appellent à traiter les animaux avec compassion et révérence. Pourtant, malgré ces enseignements, l’indifférence humaine face aux souffrances des animaux reste généralisée. Les gens détournent le regard, ignorants ou refusant d’accepter la vérité dissimulée derrière les murs des élevages industriels, des abattoirs et des laboratoires. Et l’industrie fait tout pour cacher la souffrance et les conséquences désastreuses de la « production animale » sur l’environnement, la santé et la justice sociale.

Nous supposons que Votre Sainteté est conscient de l’immense souffrance infligée aux animaux sensibles dans l’agriculture industrielle, le transport, le divertissement, l’expérimentation scientifique et d’autres entreprises humaines. Ils sont aussi, avec les humains, victimes du changement climatique et de la destruction de l’environnement — brûlés dans les incendies de forêt, noyés dans les eaux montantes, ou fuyant des habitats pollués.

La suite :