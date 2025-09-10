Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 10 septembre 2025 - 12:30





Le 9 septembre 2025, la Commission Permanente d'Enquête (Permanent Subcommittee on Investigations) du Comité sur la Sécurité Intérieure et les Affaires Gouvernementales du Sénat des États-Unis, présidée par le sénateur républicain Ron Johnson , que France-Soir est le seul média français à avoir interviewé, a tenu une audience intitulée « comment la corruption de la science a impacté la perception publique et les politiques relatives aux vaccins ». Cette session, qui s'inscrit dans une série d'enquêtes lancées par Johnson sur la transparence vaccinale, a réuni trois témoins aux profils contrastés : Toby Rogers, un chercheur en économie politique et fellow à l'Institut Brownstone ; Aaron Siri, avocat spécialisé dans les litiges vaccinaux ; et le Dr Jake Scott, professeur associé en maladies infectieuses à l'Université Stanford. Leurs témoignages, riches en données et en accusations, ont mis en lumière des divergences profondes sur la sécurité des vaccins, l'épidémie d'autisme et l'intégrité scientifique. Voici un compte-rendu détaillé de ces interventions, basé sur leurs déclarations écrites soumises au sous-comité.

Contexte de l'audience : une enquête sur la transparence et les enjeux publics

Le sénateur Ron Johnson, son engagement à éclairer les zones d’ombre des politiques sanitaires, a ouvert l'audience en soulignant l'importance d'examiner comment des biais scientifiques pourraient influencer les politiques publiques. L'objectif était d'explorer les lacunes dans les études pré- et post-licence des vaccins, ainsi que les impacts sur la santé publique, notamment l'autisme et les maladies chroniques. Avec le sénateur Richard Blumenthal (démocrate) en présence, l'audience a promis un débat bipartisan, mais les témoignages ont rapidement révélé des clivages idéologiques et scientifiques.

