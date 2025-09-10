Vaccins, science et bronca politique : une audition explosive au Sénat américain met à nu la fracture sur la santé publique

Le Collectif Citoyen, France-Soir Publié le 10 septembre 2025 – 12:00





Résumé : une audition tendue du Sénat américain a opposé sénateurs, experts et avocats autour de la sécurité des vaccins, de la transparence des institutions sanitaires et d’une étude controversée du Henry Ford Health System comparant enfants vaccinés et non vaccinés.

Aaron Siri et le Dr Toby Rogers ont dénoncé une « corruption de la science », des biais dans les études vaccinales et un manque de transparence, tandis que le Dr Jake Scott a défendu la robustesse des preuves scientifiques et l’efficacité des vaccins. Les débats ont porté sur l’autisme, les maladies chroniques, la pandémie de COVID-19 et la liberté d’expression, révélant une fracture politique profonde.

Malgré les divergences, tous s’accordent sur la nécessité d’examiner les données avec rigueur pour restaurer la confiance.

*** article complet ***

À Washington, une audition du Sous comité permanent d’enquête (PSI) du Sénat a viré au bras de fer frontal sur la « corruption de la science », la sécurité vaccinale et l’intégrité des institutions sanitaires. Pendant près de trois heures, sénateurs et témoins se sont opposés autour d’une étude inédite et non publiée issue du Henry Ford Health System, de la sécurité des vaccins pédiatriques, de la pandémie de COVID 19, et d’accusations de menaces visant des scientifiques.

Au centre de cette séance : trois témoins au profil contrasté — Aaron Siri, avocat spécialisé dans les litiges sanitaires ; le Dr Toby Rogers, docteur en économie politique ; et le Dr Jake Scott, infectiologue et enseignant clinicien à Stanford —, ainsi qu’un fil rouge : jusqu’où la politique doit elle aller pour arbitrer une controverse scientifique, et à quelles conditions ?



