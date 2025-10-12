Le Dr Makis fait état d’un succès sans précédent de l’ivermectine pour traiter la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer





Patrice Gibertie le 12 octobre 2025





Hélène Banoun

Le Dr William Makis fait état d’un succès sans précédent dans l’utilisation de l’ivermectine pour traiter deux des maladies neurologiques les plus dévastatrices : la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Sa découverte fortuite donne des résultats qui défient les attentes conventionnelles. Dans le cas de la maladie de Parkinson, l’ivermectine à forte dose (60-72 mg) facilite des rétablissements remarquables.

Les patients sous traitement standard maximal, autrefois à peine mobiles, connaissent désormais des améliorations spectaculaires au niveau de leurs mouvements et de leurs symptômes. L’un d’entre eux, après quelques semaines de traitement, a pu recommencer à jouer au golf, une activité qu’il avait perdue depuis des années.

Les résultats obtenus dans le cas de la maladie d’Alzheimer sont encore plus impressionnants. Le Dr Makis explique en détail comment les membres de la famille, suivant son protocole à base d’ivermectine à faible dose (12 à 24 mg pendant quelques jours), sont témoins de ce qui ne peut être décrit que comme des miracles médicaux.

Les souvenirs reviennent en masse ; les capacités cognitives sont restaurées. Dans un cas extraordinaire, un patient a pu quitter l’hospice après une amélioration spectaculaire de son état. Les témoignages sont émouvants : « Ma grand-mère est de retour. » Les familles retrouvent un temps précieux avec des êtres chers qu’elles pensaient avoir perdus à jamais. Tout cela grâce à quelques comprimés d’un médicament dont le profil de sécurité est bien établi.

La suite :





