Ciel Voilé

Les Français en crise de confiance, entre désillusion économique et scepticisme européen

1 Octobre 2025, 18:21pm

Les Français en crise de confiance, entre désillusion économique et scepticisme européen

BonSens.org et France-Soir Publié le 01 octobre 2025 - 17:00

Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et d'incertitudes économiques, la vague de septembre du sondage MIS Group pour France-Soir/BonSens.org réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 200 Français offre un portrait saisissant de l'état d'esprit des Français. Mené le 30 septembre 2025, ce baromètre explore des thèmes cruciaux : l'économie quotidienne, la politique intérieure et étrangère, le conflit en Ukraine, la santé publique et les intentions électorales.

Résumé

Situation économique

  • 42 % des Français estiment situation personnelle aggravée en 6 mois (vs 9 % améliorée, 47 % stable).

  • Pour 56 %, les produits alimentaires sont le secteur le plus touchés par la hausse des prix, puis viennent l’énergie électrique (32 %), les services de santé (6 %) et le transport (4 %).

  • 72 % des Français blâment les dirigeants français (dont Macron) pour les difficultés nationales (vs 10 % UE et von der Leyen et 5 % les Etats-Unis).

Euroscepticisme

  • 44 % des Français estime que l’UE « existe aux dépens de la France» et « non rentable » (vs 38 % opposés).

  • 60 % des Français sont favorables à une « Europe des Nations» (souveraine, accords commerciaux limités) vs 15 % pour Europe fédérale.

  • 38 % des Français lient à difficultés économiques françaises aux sanctions contre la Russie et 33 % sont favorables pour lever partiellement.


 

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/politique-france/les-francais-en-crise-de-confiance-entre-desillusion-economique-et-scepticisme


 

