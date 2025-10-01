Les Français en crise de confiance, entre désillusion économique et scepticisme européen

BonSens.org et France-Soir Publié le 01 octobre 2025 - 17:00

Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes et d'incertitudes économiques, la vague de septembre du sondage MIS Group pour France-Soir/BonSens.org réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 200 Français offre un portrait saisissant de l'état d'esprit des Français . Mené le 30 septembre 2025, ce baromètre explore des thèmes cruciaux : l'économie quotidienne, la politique intérieure et étrangère, le conflit en Ukraine, la santé publique et les intentions électorales.

Résumé

Situation économique

42 % des Français estiment situation personnelle aggravée en 6 mois (vs 9 % améliorée, 47 % stable).

Pour 56 %, les produits alimentaires sont le secteur le plus touchés par la hausse des prix, puis viennent l’énergie électrique (32 %), les services de santé (6 %) et le transport (4 %).

72 % des Français blâment les dirigeants français (dont Macron) pour les difficultés nationales (vs 10 % UE et von der Leyen et 5 % les Etats-Unis).

Euroscepticisme

44 % des Français estime que l’UE « existe aux dépens de la France » et « non rentable » (vs 38 % opposés).

60 % des Français sont favorables à une « Europe des Nations » (souveraine, accords commerciaux limités) vs 15 % pour Europe fédérale.

38 % des Français lient à difficultés économiques françaises aux sanctions contre la Russie et 33 % sont favorables pour lever partiellement.





La suite :





https://www.francesoir.fr/politique-france/les-francais-en-crise-de-confiance-entre-desillusion-economique-et-scepticisme



