Tucker Carlson : trois extraits d'émission

Transcription en français de l'interview de Jeffrey Sachs Je suis témoin de cette situation depuis plus de 50 ans, et si vous me demandez pourquoi Netanyahu, ce véritable instigateur de guerre, qui nous a entraînés dans des guerres terribles et qui commet d'énormes crimes de guerre, reçoit 57 standing ovations au Congrès américain, je dois avouer que je ne le comprends pas vraiment. Est-ce dû au lobby AIPAC, le lobby pro-Israël ? En partie, sans doute. Est-ce du chantage de la part d'Israël, vu les nombreuses allégations crédibles de chantage impliquant Epstein et d'autres ? Est-ce des pots-de-vin directs ? Est-ce la peur des politiciens américains ? Est-ce la mainmise des médias traditionnels, souvent détenus par des milliardaires sionistes fervents ? Est-ce le vote des chrétiens sionistes ? Pour être honnête, rien de tout cela ne me semble vraiment expliquer la situation.

En résumé, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'être isolés sur la scène internationale avec un État criminel et hors-la-loi, ce que le gouvernement israélien est devenu, malheureusement. C'est l'État le plus hors la loi au monde actuellement. Il commet d'énormes crimes de guerre. Comme l'a dit Netanyahu, il est en guerre sur sept fronts. Être en guerre sur sept fronts, c'est tout à fait aberrant. Cela montre qu'il n'y a aucune diplomatie. La guerre est devenue une politique d'État. Et bien sûr, Netanyahu a fait de la guerre sa politique.

Tucker, je suis souvent aux Nations Unies. Je suis souvent au Conseil de sécurité de l'ONU, écoutant ou participant à des sessions. Les politiciens israéliens arrivent et ils insultent le reste du monde. Ils le font de la manière la plus vulgaire, stupide, agressive, irrationnelle et totalement disproportionnée. Et le représentant américain dit : « Oui, nous sommes avec Israël ».

Si vous me demandez pourquoi, en fin de compte, premièrement, c'est honteux. Deuxièmement, il n'y a aucune justification rationnelle. Troisièmement, qu'il s'agisse de l'argent, du lobbying, de la propagande des médias, des croyances vraiment étranges de certaines personnes, ou de tout cela à la fois, à mon avis, cela reste incompréhensible, car un président des États-Unis devrait être capable de mieux analyser la situation.

Transcription en français Israël, le plus grand bénéficiaire de l'aide américaine

Donc, en ce moment même, il y a deux batteries de missiles THAAD en Israël. Cela représente un quart de la totalité des batteries THAAD au monde. La batterie de missiles THAAD est une arme américaine très sophistiquée, capable de détruire les missiles ennemis en vol. Un quart de la production mondiale de ces systèmes se trouve actuellement en Israël, et est opéré par des soldats américains, en uniforme ou non. Ce sont des militaires américains qui assurent la protection d'Israël. Ce n'est pas une surprise, car depuis le 7 octobre 2023, soit il y a un peu moins de deux ans, les États-Unis ont dépensé au moins 30 milliards de dollars pour défendre Israël. En comparaison, le budget militaire israélien avant le 7 octobre était d'environ 25 milliards. Les États-Unis ont donc investi au moins 30 milliards de dollars en moins de deux ans pour défendre Israël. Au total, en près de 80 ans d'existence, les États-Unis ont investi au moins 300 milliards de dollars pour soutenir Israël. Ce sont les chiffres officiels. Israël est de loin le plus grand bénéficiaire de l'aide américaine, aujourd'hui comme par le passé. Ceux qui prétendent que c'est insignifiant mentent ou ignorent les chiffres. L'Égypte arrive en deuxième position. Pourquoi dépensons-nous autant d'argent pour l'Égypte ? À la demande d'Israël. On pourrait ajouter cela à la liste. Ce n'est pas une critique, juste un constat. Nous dépensons notre temps, notre argent et prenons des risques énormes pour un pays qui n'a aucune importance géopolitique. Le plus intéressant, c'est que la plupart des Américains ignorent cette réalité. Ils ignorent à quel point notre attention et nos dépenses pour Israël sont disproportionnées par rapport au reste du monde. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la disproportion, sachez que l'Inde et la Chine réunies, qui sont d'ailleurs un allié important actuellement, représentent plus du tiers de la population mondiale, tant sur le plan économique que militaire, au moins potentiellement. Nos relations avec ces deux pays se sont détériorées, voire stagnées, à cause de nos relations avec Israël. Cela s'explique par le temps et les ressources que nous consacrons à Israël, ainsi que par les conflits inévitables qui découlent de notre soutien à Israël, un pays engagé dans une guerre extrêmement controversée, voire odieuse, à Gaza. Ce n'est même pas vraiment une guerre, mais plutôt un déplacement massif de population et un massacre massif de civils, d'hommes, de femmes et d'enfants.

