Alexandre Turbanov a fait une déclaration surprenante depuis Israël à son retour de Gaza : « Votre gentillesse restera à jamais gravée dans mon âme. J'ai passé 498 jours parmi vous. Malgré l’oppression et l’agression que vous avez subies, J'ai appris de vous le vrai sens de la virilité, la pure bravoure, l'humanité et le respect des valeurs. Même en captivité, tu étais libre, tandis que moi, étant libre, j'étais prisonnier. Tu as protégé ma vie. Comme un père traite ses fils avec amour, Tu as pris soin de ma dignité, de ma santé et de mon honneur.

Même si j'étais entre les mains de gens qui se battaient pour leur terre et leur liberté volée, et pendant que mon gouvernement commettait le pire génocide contre une nation assiégée, Tu ne m'as ni affamé ni humilié. J'ai vu le vrai sens de la virilité dans tes yeux.

J'ai compris la valeur du sacrifice en vivant parmi vous. Je t'ai vu sourire même face à la mort, contre un ennemi doté d’armes de destruction massive, alors que vous n’aviez rien d’autre que vos propres corps. Même si j'essayais, je ne trouverais pas les mots pour exprimer véritablement votre valeur et votre statut, ou pour refléter mon étonnement et mon admiration pour votre noble caractère.

Votre foi vous enseigne-t-elle vraiment à traiter les prisonniers de cette façon ? Quelle est la grandeur de cette croyance ? qui vous élève à un tel niveau là où toutes les lois humaines relatives aux droits de l'homme s'effondrent, et tous les protocoles de guerre pâlissent en comparaison de votre exemple. Même dans les moments les plus difficiles, ta justice et ta miséricorde se sont distinguées — pas seulement comme des slogans, mais dans votre comportement réel.

Tu n’as jamais fait de compromis sur tes principes, peu importe à quel point les circonstances étaient sombres. Croyez-moi, si jamais je reviens, Je vivrai parmi vous comme un étudiant dévoué, parce que j'ai appris la vérité de ton peuple. J'ai réalisé que vous n'êtes pas seulement les propriétaires de la terre, mais les propriétaires des principes et de la justice.