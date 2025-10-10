Une lettre ouverte explosive : d'anciens militaires somment le Président de quitter le pouvoir

France-Soir Publié le 09 octobre 2025 - 20:18





Dans un climat politique tendu, marqué par des sondages alarmants et une défiance croissante envers les institutions, une lettre ouverte publiée sur le site Place d'Armes fait l'effet d'une bombe. Signée par Jean-Pierre Fabre-Bernadac, président d'honneur de cette association d'anciens militaires, cette missive adressée directement à « Monsieur le Président » – Emmanuel Macron, sans doute – appelle sans ambiguïté à sa démission immédiate . Les signataires, se présentant comme des « anciens de l’Armée », invoquent leur « devoir » pour le « bien commun du pays » et dressent un réquisitoire implacable contre les deux mandats du chef de l'État. Cette démarche, qualifiée de « solennelle » et inspirée du « Code du soldat », intervient dans un contexte où les tensions sociales et sécuritaires en France ne cessent de s'exacerber.

Un désaveu populaire comme point de départ

La lettre s'ouvre sur un constat brutal : le « désaveu des Français » à l'égard du Président. Selon un sondage d'octobre 2025 cité dans le texte, 70 % des sondés souhaitent sa démission , tandis que seulement 15 % se disent satisfaits de sa présidence. « Le peuple français vous méprise et se trouve exaspéré par les résultats désastreux de vos deux mandats », assènent les auteurs sans ménagement. Ce chiffre, s'il reflète une opinion publique en berne, souligne une fracture profonde entre le pouvoir et une partie de la nation, exacerbée par les crises successives – sanitaire, économique et géopolitique – traversées depuis 2017.

Un catalogue de maux qui minent la France

Le cœur de la lettre est un inventaire accablant des échecs présumés du quinquennat, étayé par des chiffres et des faits présentés comme irréfutables. Les anciens militaires pointent du doigt une « misère » qui touche un Français sur six (15,4 % sous le seuil de pauvreté depuis 1996), un chômage à 7,4 % en 2024 dans l'Hexagone (contre 5,9 % en moyenne dans l'UE), et un système éducatif en chute libre : -21 points en mathématiques et -19 en compréhension de l'écrit depuis le PISA 2018.

La suite :

