Ciel Voilé

Candace Owens : " On ne peut pas tuer la vérité"

23 Janvier 2026, 17:58pm

Candace Owens : &quot; On ne peut pas tuer la vérité&quot;

https://x.com/RealCandaceO/status/2014725775082037745

 

Le dernier mois de la vie de Charlie a été marqué par les pressions et les menaces régulières des sionistes à son encontre en raison de ses opinions changeantes sur Israël. Sans moi et le grand public, ces mêmes sionistes auraient réussi à s'emparer de son héritage par la force. Il est troublant de constater que, moyennant une somme suffisante, Turning Point semblait prêt à enterrer tout cela et à accueillir sur sa plateforme les mêmes personnes qui l'ont finalement tourmenté.

Je n'aurais pas dû être celle qui vous a parlé du sommet des Hamptons.

Je n'aurais pas dû être celle qui vous a parlé de Josh Hammer.

Je n'aurais pas dû être celle qui vous a parlé de ce donateur,

ni de Bob Shillman, ni du fait que Charlie avait envoyé des SMS à plusieurs personnes la veille au soir en déclarant EXPLICITE « ils vont me tuer ».

Mais c'est moi. Et j'ai dû faire tout cela tout en subissant des attaques constantes de la part de ceux-là mêmes qui prétendent perpétuer son héritage. Le monde entier vous voit tels que vous êtes. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer la vérité.

