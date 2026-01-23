Moins de pesticides, plus d'oiseaux

Une nouvelle étude montre que la plupart des espèces d’oiseaux en France sont plus abondantes dans les zones où les achats de pesticides sont moins élevés





Muséum d’histoire naturelle – Le 14 janvier 2026

Aujourd’hui, comprendre l’étendue de l’impact des pesticides sur la biodiversité reste un défi, faute de données précises sur leur utilisation. Grâce à la mise à disposition récente des données sur les achats de pesticides en France, des chercheuses et chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Université de Poitiers ont étudié la relation entre les pesticides et l’abondance des oiseaux à l’échelle nationale. Les résultats de l’étude publiée dans Proceedings B révèlent que, en France, la plupart des espèces d’oiseaux sont plus abondantes dans les zones où les achats de pesticides sont moins élevés.

La suite :

