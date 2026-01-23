Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

Moins de pesticides, plus d'oiseaux

23 Janvier 2026, 18:02pm

Moins de pesticides, plus d'oiseaux

Une nouvelle étude montre que la plupart des espèces d’oiseaux en France sont plus abondantes dans les zones où les achats de pesticides sont moins élevés


 

Muséum d’histoire naturelle – Le 14 janvier 2026

 

Aujourd’hui, comprendre l’étendue de l’impact des pesticides sur la biodiversité reste un défi, faute de données précises sur leur utilisation. Grâce à la mise à disposition récente des données sur les achats de pesticides en France, des chercheuses et chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Université de Poitiers ont étudié la relation entre les pesticides et l’abondance des oiseaux à l’échelle nationale. Les résultats de l’étude publiée dans Proceedings B révèlent que, en France, la plupart des espèces d’oiseaux sont plus abondantes dans les zones où les achats de pesticides sont moins élevés.

 

La suite :

 

https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/une-nouvelle-etude-montre-que-la-plupart-des-especes-d-oiseaux-en-france-sont-plus

 

