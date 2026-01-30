L’avertissement alarmant d’un sénateur palestino-chilien concernant les incursions israéliennes en Patagonie.

Les récents incendies de forêt en Argentine relancent les accusations du sénateur Eugenio Tuma Zedán concernant une ingérence israélienne au Chili et en Argentine.

José Alberto Nino – Le 29 janvier 2026





Treize ans avant que les incendies ne ravagent la Patagonie chilienne, le sénateur Eugenio Tuma Zedán avait dénoncé au Sénat le comportement de prétendus «touristes» israéliens, qui étaient en réalité des éclaireurs militaires surveillant le territoire chilien. Aujourd’hui, alors que des feux de forêt font rage dans la région qu’il avait pointée du doigt, sa clairvoyance fait de lui un prophète des temps modernes.

Le sénateur de La Araucanía, représentant l’une des communautés palestiniennes les plus importantes d’Amérique du Sud, a accusé des milliers de routards israéliens de mener une opération militaire secrète sur le sol chilien.

«Entre 8000 et 9000 touristes israéliens entrant chaque année au Chili», a déclaré Tuma sur le plateau de l’émission Controversia TV, «n’étaient en réalité pas des touristes». Il affirmait qu’il s’agissait de soldats infiltrés des Forces de défense israéliennes, «déguisés en civils», qui cartographiaient méthodiquement le sud du Chili. Ces jeunes routards, insistait Tuma, représentaient une menace pour l’intégrité territoriale du Chili.

Ces affirmations semblaient tout droit sorties d’un roman d’espionnage. Mais pour ceux qui connaissaient les théories latino-américaines sur l’influence juive, Tuma invoquait le Plan Andinia, une théorie vieille de plusieurs décennies selonlaquelle Israël aurait secrètement planifié la création d’un État juif dans la nature sauvage et immaculée de Patagonie.

Eugenio Tuma Zedán est né le 29 juillet 1945 à Temuco, capitale de la région chilienne d’Araucanie. Ses racines remontaient à la Palestine par son père, Juan Tuma Masso, qui avait immigré au Chili enfant en 1913. Ce dernier avait bâti un empire textile et mené une carrière politique, siégeant comme député de 1961 à 1969. La politique et l’identité palestinienne étaient profondément ancrées dans l’histoire familiale.

Le jeune Eugenio suivit les traces de son père. Diplômé en économie et en administration des affaires de l’Université du Chili, il gravit ensuite les échelons au sein des agences de développement chiliennes durant le début tumultueux des années 1970. Lorsque le coup d’État du général Augusto Pinochet contre le président Salvador Allende instaura une dictature militaire en 1973, Tuma rejoignit les forces d’opposition. En 1986, il participait à la fondation du Comité des droits de l’homme en Araucanie. Un an plus tard, il adhéra au Parti pour la démocratie, un parti de centre-gauche créé pour contourner les restrictions imposées par la dictature.

