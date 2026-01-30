Des ONG alertent sur les cocktails de pesticides dans les pommes en Europe

France-Soir le 29 janvier 2026 - 10:00

Des organisations environnementales dénoncent les "cocktails de pesticides" toxiques répandus dans les pommes en Europe, dans un rapport publié jeudi.

Le collectif PAN Europe, qui rassemble une série d'ONG opposées aux pesticides, a fait analyser une soixantaine de pommes, achetées de façon aléatoire dans treize pays européens, dont la France, l'Espagne, l'Italie ou la Pologne.

85 % des échantillons contenaient plusieurs résidus de pesticides. Certains échantillons contenaient jusqu'à sept résidus de pesticides différents, s'alarment ces organisations.

Dans 71 % des cas, PAN Europe a trouvé des pesticides classés parmi les plus toxiques dans l'Union européenne, ceux qui relèvent de la catégorie dite de "candidats à la substitution", auxquels l'UE voudrait renoncer dès que possible.

64 % des échantillons contiennent au moins un polluant éternel (PFAS), ces substances chimiques omniprésentes dans notre quotidien et très persistantes dans l'environnement.

Sous des seuils limites, les résidus de pesticides sont autorisés dans l'Union européenne.

La suite :

https://www.francesoir.fr/societe-sante/des-ong-alertent-sur-les-cocktails-de-pesticides-dans-les-pommes-en-europe