Populations, messianisme, capitalisme - Pierre Hillard, Annie Lacroix-Riz

Les estimations du nombre de chrétiens tués par les bolcheviks (ou sous le régime soviétique) de 1917 à 1946 varient considérablement selon les sources historiques, en raison de la nature opaque du régime, des débats idéologiques et des méthodologies employées.

Il est important de distinguer entre les persécutions directes contre l'Église (clergé et fidèles actifs) et les morts plus larges dues aux répressions, famines et purges, où une grande partie des victimes étaient chrétiennes en raison de la composition démographique de la population russe (majoritairement orthodoxe). Persécutions directes contre l'Église et le clergé.

Les campagnes antireligieuses visaient spécifiquement l'Église orthodoxe russe, avec des arrestations, exécutions et fermetures d'églises. Voici des chiffres clés issus de sources historiques :

De 1917 à 1922 : Environ 28 évêques et plus de 1 200 prêtres exécutés. Une estimation supplémentaire indique plus de 8000 tués en 1922 lors du conflit sur les biens ecclésiastiques. en.wikipedia.org

De 1917 à 1935 : Environ 130 000 prêtres orthodoxes arrêtés, dont 95 000 exécutés par fusillade. en.wikipedia.org

En 1937-1938 (Grande Terreur) : 168 300 membres du clergé orthodoxe arrêtés, dont 106 300 fusillés. en.wikipedia.org

Estimations totales pour le clergé : Des sources comme Dimitry V. Pospielovsky estiment que 50 000 à plus de 100 000 membres du clergé (évêques, prêtres, moines et nonnes) ont été exécutés de 1917 à la fin des années 1950, avec une grande partie avant 1946. en.wikipedia.org D'autres évaluations mentionnent 600 évêques, 40 000 prêtres et 120 000 moines et nonnes tués sur l'ensemble de la période soviétique. acton.org

De nombreux laïcs (fidèles) ont également été tués pour leur foi ou leur résistance, mais les chiffres précis sont plus rares ; des sources parlent de "multitudes" de laïcs exécutés, emprisonnés ou exilés.

en.wikipedia.org

Estimations plus larges incluant toutes les victimes chrétiennes

De nombreuses sources incluent les morts dues aux famines orchestrées (comme celle en Ukraine en 1932-1933, touchant environ 5 millions de personnes, majoritairement chrétiennes), aux purges et au Goulag, où les chrétiens formaient une large part des victimes en raison de la population. Ces estimations ne sont pas toujours limitées à la persécution religieuse stricte, mais à l'ensemble des crimes du régime :

David Barrett estime que sur les 60 millions de tués et 66 millions d'emprisonnés de 1917 à 1953, la moitié étaient des chrétiens, soit environ 30 millions de tués. christianhistoryinstitute.org

Alexandre Soljenitsyne affirme que 66 millions de personnes (principalement des chrétiens) ont été tuées de 1919 à 1957 par les bolcheviks sous Staline. olis.oregonlegislature.gov Pour la période jusqu'à 1946, cela représenterait une grande partie de ce total.

R.J. Rummel (expert en "démocide") évalue à 61 millions le total des morts dues au régime soviétique de 1917 à 1987, avec une proportion élevée de chrétiens. hawaii.edu D'autres sources parlent de 20 millions de citoyens soviétiques tués directement par le régime jusqu'aux années 1950. hudson.org

Ces chiffres plus élevés (30 à 66 millions) incluent souvent les victimes de la Terreur rouge (1918-1922, estimée à 50 000 à 600 000 morts

en.wikipedia.org

), des famines et des purges, où les chrétiens étaient majoritaires mais pas toujours ciblés uniquement pour leur foi.Remarques