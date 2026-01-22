Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Ciel Voilé

La Macronie bloquerait un rapport explosif sur une mise en danger du nucléaire

22 Janvier 2026, 17:37pm

La Macronie bloquerait un rapport explosif sur une mise en danger du nucléaire

Etienne Lombard – 21 janvier 2026

 

La « modulation nucléaire » à grande échelle, pour s’adapter aux énergies intermittentes, n’est pas sans risques.

Les 15 et 16 janvier derniers, Bernard Fontana est à Berne pour le Congrès suisse de l’électricité 2026. Et voilà qu’au détour d’une allée, le PDG d’EDF lâche une petite phrase qui ne tarde pas à faire grand bruit. Interrogé sur un rapport de l’entreprise dont la publication, initialement prévue pour la fin 2025, se fait toujours attendre, Bernard Fontana confirme qu’EDF « veut toujours publier le rapport », mais que sa publication pourrait néanmoins ne pas se faire avant « des semaines ». Voilà qui pourrait confirmer la rumeur qui commence à se répandre sur un possible blocage venant d’en haut.

Dangers de la modulation nucléaire

Mais que raconte donc ce rapport qui semble enfoui comme un officieux secret d’État ? Le document, commandé à ses troupes par Bernard Fontana au lendemain de sa nomination à la tête d’EDF le 5 mai 2025, traite en fait de « la modulation nucléaire ». Rien d’explosif jusque-là, la modulation consistant à opérer des montées et baisses de puissance des réacteurs afin de s’adapter aux variations de la demande d’électricité. Tout dépend, cependant, de pourquoi, à quel niveau et à quel rythme on module. Et c’est bien de là qu’est venue la polémique. Des éléments du rapport, transmis à RTE (entreprise gestionnaire du transport de l’électricité) et ayant fuité via l’interne d'EDF, indiquent que la modulation, telle qu’EDF doit la pratiquer désormais, provoque un vieillissement prématuré de certains équipements des centrales nucléaires.

En cause, la part montante des énergies intermittentes dans le mix énergétique français, imposée par nos récents et actuels gouvernements, qui contraint de plus en plus le nucléaire à moduler, devenant ainsi une simple variable d’ajustement qui produit quand l’absence de soleil et de vent ne permet plus de satisfaire la demande d’électricité.

La suite :


 

https://www.bvoltaire.fr/la-macronie-bloquerait-un-rapport-explosif-sur-une-mise-en-danger-du-nucleaire/

