Révolution dans le calendrier vaccinal américain : le CDC adopte une approche plus nuancée inspirée des pratiques internationales

Le Collectif citoyen, France-Soir Publié le 06 janvier 2026 - 11:00





Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a annoncé une révision majeure de son calendrier de vaccination pour les enfants et les adolescents, marquant un tournant dans la politique vaccinale américaine. Cette décision, prise sous l'impulsion d'un mémorandum présidentiel datant du 5 décembre 2025, vise à aligner les recommandations américaines sur les « meilleures pratiques » des nations développées pairs, tout en préservant l'accès aux vaccins existants. Le document complet de cette décision, un mémorandum de 10 pages, détaille une restructuration qui distingue les vaccins « consensus » recommandés pour tous les enfants, ceux réservés aux groupes à haut risque, et ceux basés sur une « décision clinique partagée » entre parents et médecins.

Les principaux changements dans le calendrier vaccinal

Selon le mémorandum, rédigé par des experts comme Jay Bhattacharya (directeur du NIH), Mehmet Oz (administrateur du CMS) et Marty Makary (commissaire de la FDA), et approuvé par Jim O'Neill, directeur par intérim du CDC, le nouveau calendrier s'inspire des pratiques de pays comme le Danemark, l'Allemagne et le Japon. L'objectif est de restaurer la confiance du public, érodée par la baisse des taux de vaccination et les controverses liées à la pandémie de COVID-19.

