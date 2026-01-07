Le CO2 actuel inférieur de 90 % aux niveaux enregistrés durant 550 derniers millions d’années

Groenland, il y a 7 100 ans : températures de 3 °C supérieures à celles d'aujourd’hui.





Une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience révèle que le dôme de Prudhoe, une calotte glaciaire de 500 mètres d’épaisseur située au nord-ouest du Groenland, était totalement libre de glace il y a environ 7 100 ans, avec des températures de 3 à 5 °C supérieures à celles d’aujourd’hui. Cela prouve que de tels processus peuvent se produire naturellement, sans aucune influence humaine.

Le réchauffement observé depuis environ 1850-1900 n’a rien d’exceptionnel. Un changement climatique comme les autres.

La période entre ~11 700 et ~11 500 ans avant présent marque la fin abrupte du Younger Dryas (une phase froide qui a interrompu la déglaciation).

C’est à ce moment que s’opère la transition vers l’Holocène (notre ère interglaciaire actuelle).

Les carottes de glace du Groenland (GISP2, GRIP, NGRIP) montrent un réchauffement très rapide :

Au Groenland : +10 à +15 °C (parfois jusqu’à +18 °C estimé annuellement dans certaines régions) en quelques décennies seulement (souvent ~40–60 ans pour la majeure partie du changement).

Cela représente une vitesse extrême : jusqu’à ~1–2 °C par décennie localement dans l’hémisphère Nord haut-latitude.

