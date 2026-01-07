Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Le CO2 actuel inférieur de 90 % aux niveaux enregistrés durant 550 derniers millions d’années

7 Janvier 2026, 18:25pm

Le CO2 actuel inférieur de 90 % aux niveaux enregistrés durant 550 derniers millions d’années

Groenland, il y a 7 100 ans : températures  de 3 °C supérieures à celles d'aujourd’hui.


 

Publié le 7 janvier 2026 par pgibertie


 

Une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience révèle que le dôme de Prudhoe, une calotte glaciaire de 500 mètres d’épaisseur située au nord-ouest du Groenland, était totalement libre de glace il y a environ 7 100 ans, avec des températures de 3 à 5 °C supérieures à celles d’aujourd’hui. Cela prouve que de tels processus peuvent se produire naturellement, sans aucune influence humaine.

Le réchauffement observé depuis environ 1850-1900 n’a rien d’exceptionnel. Un changement climatique comme les autres.

La période entre ~11 700 et ~11 500 ans avant présent marque la fin abrupte du Younger Dryas (une phase froide qui a interrompu la déglaciation).
C’est à ce moment que s’opère la transition vers l’Holocène (notre ère interglaciaire actuelle).
Les carottes de glace du Groenland (GISP2, GRIP, NGRIP) montrent un réchauffement très rapide :

  • Au Groenland : +10 à +15 °C (parfois jusqu’à +18 °C estimé annuellement dans certaines régions) en quelques décennies seulement (souvent ~40–60 ans pour la majeure partie du changement).

  • Cela représente une vitesse extrême : jusqu’à ~1–2 °C par décennie localement dans l’hémisphère Nord haut-latitude.

La suite :


 

https://pgibertie.com/2026/01/07/le-co2-actuel-inferieur-a-90-des-niveaux-enregistres-durant-550-derniers-millions-dannees-groenland-il-y-a-7-100-ans-temperatures-3-c-superieures-a-aujourdhui/


 

Vous aimerez aussi :
Interview de Dane Wigington par Tucker Carlson doublée en français
Interview de Dane Wigington par Tucker Carlson doublée en français
SAMUEL FURFARI : "LE CLUB DE ROME S'EST TOTALEMENT TROMPÉ"
SAMUEL FURFARI : "LE CLUB DE ROME S'EST TOTALEMENT TROMPÉ"
Le CO2 innocenté, le GIEC ridiculisé
Le CO2 innocenté, le GIEC ridiculisé
Alex Newman : Le club de Rome
Alex Newman : Le club de Rome
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso