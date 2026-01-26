Max Blumenthal : Iran

Ce rapport faisant état de balles israéliennes retrouvées dans des enfants iraniens est-il un mensonge destiné à détourner les responsabilités et à légitimer cette terrible répression de la dissidence ? Ou révèle-t-il quelque chose de bien plus sombre : une tentative des services de renseignement étrangers de transformer la colère en insurrection armée, quel qu’en soit le coût humain ?





Nous accueillons maintenant Max Blumenthal, rédacteur en chef de Grayzone News. Max, j’étais sceptique en lisant ces affirmations concernant la présence de balles israéliennes dans des enfants iraniens. Que pensez-vous de ce rapport ? Eh bien, qu’une balle israélienne ait été retrouvée ou non, il existe également des rapports faisant état de balles datant de l’ère soviétique, qui n’ont jamais été utilisées par l’armée iranienne auparavant.





De plus, le Mossad israélien a déclaré sur son compte Twitter officiel X en farsi, au début des manifestations, avant qu’elles ne dégénèrent en émeutes violentes réclamant un changement de régime, qu’il était à leurs côtés et que des agents du Mossad étaient infiltrés dans les manifestations. Ces propos ont également été repris par l’ancien directeur de la CIA et ancien secrétaire d’État, Mike Pompeo, qui a déclaré aux manifestants iraniens : « Des agents du Mossad marchent à vos côtés. » Ces propos ont été repris sur la chaîne israélienne Channel 14, une chaîne pro-Netanyahu, par le correspondant israélien Tamir Morag, qui a affirmé que non seulement des agents du Mossad étaient actifs, mais qu'ils fournissaient des armes lors de ces émeutes et étaient responsables, selon ses termes, des nombreux sacs mortuaires qui s'entassent dans les morgues iraniennes.





Alors, quelles sont les preuves de cela, Max ? Quelles sont les preuves que vous avez examinées montrant que des agents du Mossad, comme vous l'avez justement suggéré, étaient impliqués, qu'ils ont contribué à l'escalade de la violence et à l'augmentation du nombre de morts ? Eh bien, les preuves sont qu'ils l'ont admis, qu'ils aimeraient s'en attribuer le mérite, au moins en partie. Il existe d'autres groupes soutenus par les services de renseignement occidentaux et les Israéliens, comme les séparatistes kurdes du PJAK, qui ont participé activement à des combats armés contre les forces de sécurité iraniennes dans la ville de Kermanshah, où des centaines de personnes ont été tuées. Des affrontements armés ont eu lieu à Mossad, la deuxième plus grande ville d'Iran, causant 20 millions de dollars de dégâts.





En Iran, nous avons vu des incendies et la destruction d'environ 700 banques et 250 mosquées, des scènes largement filmées, ainsi que des lynchages perpétrés par des foules, y compris des groupes armés de gardes Bassidj, généralement de jeunes sympathisants non armés de la République islamique. Des étudiants en théologie ont été assassinés, des civils tués et il est possible que des centaines de policiers aient péri. Ces informations proviennent de sources de l'opposition et de la République islamique. Que feraient les États-Unis si des centaines de policiers étaient tués par des émeutiers ? Je ne pense pas que la situation serait favorable à ces émeutiers, surtout compte tenu des propos de Donald Trump contre Antifa, mais il s'agit de services de renseignement étrangers impliqués.





Nous avons également eu le cas de Reza Pahlavi, le soi-disant prince héritier d'Iran. Il réside à Potomac, dans le Maryland, dans une demeure. Il est explicitement soutenu par Israël.





Il est allé en Israël et a embrassé le mur. Il est ami avec Netanyahou. Il a appelé les Iraniens à tuer des fonctionnaires et des journalistes des médias d'État.





Il y a ensuite l'OMPI (Organisation des Moudjahidines du peuple), un groupe armé basé en Albanie sous protection américaine, qui possède des cellules en Iran et qui a revendiqué une grande partie de ces violences. C'est très clair. Il faut se poser la question du pourquoi.





Pourquoi ces manifestations ont-elles dégénéré en violence ? Quel est le but recherché ? Quel est le but d'Israël ? Quel est le but de Pahlavi ? Le but est d'inciter Trump à bombarder l'Iran et de manipuler Trump et les États-Unis pour les entraîner dans un conflit dont ils ne pourront plus se sortir, ce qui aura des conséquences financières désastreuses pour l'économie mondiale. Nous recevons de nombreux membres de l'OMPI dans cette émission pour qu'ils exposent leurs arguments. Nous les interrogeons sur leurs affirmations selon lesquelles le régime est sur le point de s'effondrer.





Il y a parfois chez eux une sorte de discours alarmiste, c'est pourquoi nous voulons les écouter et les interroger plus en profondeur. Vous parlez de l'objectif. C'est précisément ce que je veux aborder maintenant, car j'essaie vraiment de comprendre où nous en sommes dans cette histoire.





De toute évidence, l'objectif du Premier ministre Netanyahou était de provoquer des émeutes dans les rues et des frappes aériennes américaines sur Téhéran. Cela ne s'est pas produit. Où va Bibi maintenant ? Un groupe aéronaval américain entre dans la région, dans le golfe Persique.





Je ne crois pas que les défenses antimissiles israéliennes étaient prêtes lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche la semaine dernière. Ils ont peut-être voulu gagner du temps, mais les services de renseignement israéliens, ainsi que d'autres acteurs étrangers malveillants, dont le prince héritier et d'autres forces… C'est une véritable farce. Je suis désolé.





Je n'en reviens pas de cette histoire avec le prince héritier. C'est tout simplement le fils d'un type corrompu qu'on a mis à la tête du pays et qui a été chassé du pouvoir ; c'est inacceptable. L'idée, aussi saugrenue soit-elle, que Reza puisse revenir diriger l'Iran est tout simplement inconcevable, même avec le titre de prince héritier.





C'est tout simplement risible. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a quitté l'Iran avec des millions volés.





Maintenant, il est soutenu par les Israéliens et, je suppose, par certains pays du Golfe. Trump sait même qu'il est incapable de diriger le pays. Personne dans les pays du Golfe n'est aussi naïf.





Franchement, pourquoi ne pas engager Aladdin pour diriger l'Iran ? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi stupide dans les pays du Golfe. Enfin, ils n'ont pas d'opposition en Iran capable de prendre le pouvoir et de remplacer la République islamique, tout comme ils n'avaient pas de Maria Carina Machado au Venezuela prête à s'emparer de toutes les institutions de l'État vénézuélien. Ils ont donc opté pour une solution autre qu'un changement de régime au Venezuela.





Mais c'est ça la nouveauté, Max. Tu as parlé de moi. Tu as parlé de mon bilan au Congrès.





Je ne suis pas un néoconservateur. Mais je crois que la stratégie Trump-Vance Rubio ne vise pas à changer le régime, mais simplement à en remplacer un membre et à tenter d'améliorer progressivement la situation. Je suis beaucoup plus sceptique quant à son efficacité au Moyen-Orient qu'aux États-Unis.





Croyez-vous vraiment que c'est ce qu'espère Bibi, que nous fassions comme Maduro en Iran ? À ce stade, Trump s'est laissé berner par Miriam Adelson, qui lui a promis une aide imminente, et a joué le jeu des Israéliens. Mais il n'a rien fait. Désolé, mais il n'a rien fait.





Il n'a rien fait. Permettez-moi de m'expliquer : il a promis de l'aide alors qu'il n'était pas prêt à lancer des frappes aériennes. Cela a aggravé le nombre de morts.





Cela a exacerbé les émeutes. Après les déclarations de Trump annonçant la fin de la République islamique, Pahlavi a exhorté ses partisans à prendre la parole. Maintenant que Trump a fait marche arrière, Pahlavi apparaît à la télévision, accompagné de représentants israéliens à Washington, réclamant des frappes aériennes, arguant que les forces iraniennes sont incapables d'agir seules. Voici un autre point, que j'ai pu observer en Iran :





Des réformes étaient déjà en cours, discrètement. Des femmes retiraient leur hijab, sans que cela ne soit imposé. Lors des élections iraniennes de 2015, qui ont vu l'élection d'un réformateur, le taux de participation atteignait 75 %, signe que les Iraniens votaient pour une approche diplomatique avec les États-Unis. Qu'a fait Trump ? Il a tout anéanti.





À Davos, Scott Besant a affirmé que les sanctions américaines étaient responsables de ces émeutes et s'en est attribué le mérite. Cela risque d'alimenter le nationalisme exacerbé et de freiner les réformes en Iran. Dès que Trump se désintéressera de cet agenda israélien, on constatera des changements en Iran, mais il joue le jeu d'Israël.





Que veut Netanyahu ? En réalité, il veut des victimes américaines. Il veut que les États-Unis s'enlisent dans un conflit et soient ainsi contraints de concentrer leurs efforts sur cette région plutôt que sur la Chine ou l'Ukraine, par exemple. Netanyahu veut maintenir l'attention des États-Unis sur son principal ennemi.





Je pense que Netanyahu souhaite que le Moyen-Orient soit submergé de réfugiés de guerre afin d'empêcher la croissance des marchés financiers ailleurs qu'à New York et Londres. Mais l'accusation selon laquelle Trump attendrait simplement le signal de Netanyahu est, à mon avis, infondée. Je pense que Trump a compris que des frappes sur Téhéran n'allaient pas décapiter le régime.





Ce seraient des frappes sans fin et sans victoire manifeste. C'est ce que Trump n'était pas prêt à accepter. Si l'on présente la preuve qu'un changement de régime a bel et bien eu lieu sans chaos généralisé au Moyen-Orient, qui sait ce que ferait le président ?





Mais je pense que l'état de préparation des défenses israéliennes n'est pas le seul critère en jeu. Merci d'avoir débattu avec moi. Merci d'être venu, Max Muhlenthal, rédacteur en chef de The Gray Zone News.





Matt, j'espère que tu as raison. Merci. Merci.