Destruction Sud-Liban et Gaza

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C’est une zone où il n’y a ni Hamas ni Hezbollah. Des villages parfois millénaires. Des maisons, des terres, des oliviers, des églises, des cimetières, des mémoires familiales. Des lieux qui avaient traversé les siècles et qui, aujourd’hui, sont détruits ou profondément mutilés. Et cela ne semble presque plus choquer personne. Il en est ainsi de notre époque : une époque de flux permanent, où une image chasse l’autre, où une tragédie disparaît derrière la suivante, où nous finissons par ne plus savoir distinguer l’essentiel de l’accessoire. Pourtant, sous nos yeux, c’est bien de l’essentiel qu’il s’agit. Des vies. Des villages. Des peuples. Une mémoire. Et cette limite invisible au-delà de laquelle nous acceptons progressivement ce qui, hier encore, nous aurait paru insupportable. La ligne de flottaison de notre humanité. Elle descend chaque jour un peu plus. Au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, et ailleurs. Nous pensions regarder une succession de drames. Peut-être regardons-nous quelque chose de beaucoup plus profond : la digue morale qui nous protégeait de l’inhumain a cédé.